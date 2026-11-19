Dakar — La compétition mondiale autour de l'intelligence artificielle marque une nouvelle étape dans les rivalités entre les grandes nations avec des enjeux ayant fini de dépasser le seul domaine économique pour toucher directement à la géopolitique et à la supériorité militaire, a expliqué à l'APS Gilles Yabi, analyste politique et docteur en économie du développement.

Également fondateur et directeur exécutif de WATHI, Think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest basé à Dakar, le spécialiste était notamment interpellé sur la tournure de l'affaire impliquant Jensen Huang, le PDG de Nvidia, sur fond de soupçons d'espionnage et de tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine.

Jensen Huang, présenté comme un acteur clé dans le développement de Nvidia, a été récemment contraint de démissionner de son poste de président directeur général à la suite de l'éclatement d'une affaires d'adultère et d'espionnage aux effets nocifs sur l'entreprise.

Cette affaire illustre la dimension stratégique prise par les entreprises qui maîtrisent les technologies indispensables au développement de l'intelligence artificielle, notamment les semi-conducteurs et les capacités de calcul, souligne Gilles Yabi.

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Il estime que l'entreprise Nvidia occupe, à cet égard, une position particulière en raison de son rôle dans la fabrication des processeurs graphiques (GPU), largement utilisés pour entraîner et faire fonctionner les systèmes d'intelligence artificielle.

"Ce n'est plus une entreprise privée comme une autre. C'est une entreprise privée qui opère dans un domaine qui est stratégique. Et il est très clair qu'une entreprise comme celle-là est forcément très surveillée par les États, et en particulier par les États-Unis.

Et que, évidemment, ces dirigeants aussi, y compris dans leur vie privée en réalité, font forcément l'objet quand même d'une attention particulière de la part des États qui sont en compétition", indique le docteur Yabi.

Il rappelle que cette entreprise fabrique, dit-on, 90% des puces qui sont utilisées par l'intelligence artificielle et qui permettent en tout cas la puissance du calcul, indispensable à l'intelligence artificielle.

Même s'il invite à ne pas confondre les deux périodes, les formes de confrontation ayant évolué, l'analyste politique n'écarte pas un parallèle entre la compétition technologique actuelle et la guerre froide, notamment à travers la recherche de domination scientifique, technologique et militaire qui caractérisait déjà l'affrontement entre les grandes puissances.

"Il y a une différence aujourd'hui entre le contexte actuel et celui de la guerre froide, mais il est très clair que la question de la domination, le besoin de domination est le même," fait observer le chercheur, estimant que de nos jours, "cette domination va se jouer effectivement sur le contrôle de l'intelligence artificielle, la capacité de calcul qui est derrière, le fait de disposer de tous les éléments de la chaîne qui permettent à un État et à ses entreprises d'être dominants dans ce domaine".

L'intelligence artificielle, un enjeu de supériorité militaire

L'importance stratégique de cette confrontation tient surtout à la capacité de l'intelligence artificielle à transformer plusieurs secteurs simultanément, en particulier la défense, la recherche scientifique et les industries de haute technologie, indique-t-on.

Au-delà de ses applications civiles et économiques, l'intelligence artificielle constitue, selon lui, un facteur déterminant dans la préparation des conflits futurs.

Gilles Yabi cite notamment ses applications potentielles dans les domaines nucléaire et spatial, mais également dans le développement des armes autonomes, l'amélioration des capacités de ciblage et la robotisation des opérations militaires.

"Tout cela est extrêmement déterminant pour les guerres de demain et donc aussi pour la domination militaire", tranche-t-il.

Le fondateur et directeur exécutif de WATHI estime que les capacités offertes par ces technologies pourraient profondément modifier les conditions d'engagement sur les théâtres d'opérations, en réduisant notamment la nécessité d'une présence humaine dans certaines phases du combat.

Il rappelle que la puissance militaire demeure une composante essentielle des rapports de force internationaux et que la maîtrise des technologies de pointe constitue un élément central de la réflexion stratégique des États-Unis, mais aussi de la Chine, qu'il considère comme "la seule vraie menace à l'hégémonie américaine".

Évoquant une déclaration du président russe Vladimir Poutine en 2017, selon laquelle la puissance qui dominerait l'intelligence artificielle dominerait le monde, l'analyste politique note que cette affirmation conserve toute sa pertinence dans le contexte international actuel.

"Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause cette affirmation", conclut-il.