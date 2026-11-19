Cinq pays européens envisagent de transférer des migrants déboutés vers le Rwanda. En RDC, ce projet suscite des inquiétudes et ravive les tensions diplomatiques.

Alors que la République démocratique du Congo accuse le Rwanda d'agression militaire, cinq pays européens, dont l'Allemagne, envisagent de transférer vers Kigali des migrants en situation irrégulière, dont l'expulsion ne peut être exécutée vers leur pays d'origine.

Une initiative qui provoque l'irritation du gouvernement congolais, d'autant plus qu'elle intervient juste après l'épisode de tension diplomatique, entre Kinshasa et Kigali, lié à la nomination du futur secrétaire général de l'Organisation Internationale de la francophonie.

Le projet européen au Rwanda inquiète la société civile

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L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas veulent établir, au Rwanda, un centre d'accueil de migrants déboutés du droit d'asile et faisant l'objet d'une décision définitive de retour. Les modalités opérationnelles restent à préciser, mais les premiers transferts sont envisagés dès 2027.

Cette annonce pourrait avoir des conséquences négatives sur les relations entre Kinshasa et Berlin et compromettre, ou réduire, la participation de la RDC au prochain sommet économique germano-africain, dont les travaux s'ouvrent la semaine prochaine à Accra, au Ghana.

La Nouvelle société civile de la RDC s'inquiète de ce soutien apporté au Rwanda et recommande au gouvernement congolais d'interpeller les missions diplomatiques de ces pays sur le bien-fondé de cette démarche.

"Nous demandons des explications auprès de notre ministre des Affaires étrangères. Nous attirons l'attention des autorités sécuritaires sur ces milliers des gens qui seront transférés dans un pays qui nous agresse", insiste Jonas Tshiombela, son coordonnateur national.

Un rapprochement irritant

L'initiative de ces pays européens d'expulser des migrants vers le Rwanda intervient juste après le 20e sommet de la francophonie au Cambodge qui a vu s'affronter la RDC et le Rwanda.

Faute de consensus sur la succession de Louise Mushikiwabo, un compromis a établi que la secrétaire générale rwandaise pourra diriger l'OIF pour les douze mois à venir, mais ne sera plus en mesure de briguer un troisième mandat.

L'annonce faite par les cinq pays européens de créer un "hub de retour" pour les migrants déboutés du droit d'asile est donc vécu en RDC comme un camouflet diplomatique, alors que le Rwanda, selon les Nations unies, soutient les rebelles du Front pour la refondation de la nation qui occupent les villes de Goma et de Bukavu, dans l'est du pays.

"La communauté internationale a compris que le Rwanda est un partenaire sur qui d'autres donateurs peuvent compter. Avec ces migrants, c'est vraiment le retour en grande pompe de Kigali", souligne le professeur Jules Nyanza, enseignant en relations internationales à l'université de Goma.

Pour Kinshasa, l'enjeu reste de faire entendre ses préoccupations sécuritaires auprès des partenaires européens, alors que certains d'entre eux ont choisi d'approfondir leur coopération avec Kigali.

De son côté, le Rwanda, si le projet de centre de retour était conduit à son terme, pourrait bénéficier à l'avenir, dans la crise qui l'oppose à la RDC, d'un moyen de pression vis-à-vis de l'Allemagne et des quatre autres pays signataires.