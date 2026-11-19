L'Union européenne (UE), l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le gouvernement malgache ont lancé le programme RE2CLID, consacré aux déplacements de populations liés aux changements climatiques.

Dotée d'un financement de 8,5 millions d'euros sur quatre ans, de novembre 2025 à novembre 2029, cette initiative vise à mieux anticiper les mouvements de population et à accompagner les communautés touchées. Madagascar figure parmi les pays fortement exposés aux effets du changement climatique. En 2022, 291 000 mouvements de déplacement interne ont été enregistrés à la suite de cyclones, d'inondations et de sécheresses. Entre 2022 et 2024, 108 236 personnes ont également quitté le Grand Sud en raison de la sécheresse et de l'insécurité alimentaire. Les régions Diana et Fitovinany subissent aussi des chocs climatiques récurrents.

Les prévisions d'un épisode El Niño de forte intensité pour la prochaine saison font craindre de nouveaux déplacements. « Derrière chaque statistique, il y a une famille, une mère, un agriculteur, un enfant contraint de tout reconstruire. C'est pourquoi l'Union européenne investit 8,5 millions d'euros à Madagascar pour dépasser la réponse aux crises et bâtir une résilience durable », a déclaré Roberto Schiliro, chef de la section Partenariats de la délégation de l'Union européenne.

Trois axes prioritaires

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Le programme repose sur trois priorités : l'amélioration des données et des systèmes d'alerte précoce, le renforcement de la gouvernance des ressources naturelles, notamment des terres, des forêts et de l'eau, ainsi que l'autonomie des communautés grâce à des actions sur l'habitat, les moyens de subsistance et la cohésion sociale. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) intègre déjà la protection des personnes déplacées dans son Plan national de contingence pour la saison cyclonique 2026-2027. Des sites d'hébergement sûrs et des plans d'évacuation communaux sont en cours d'identification. Son directeur général, Gabriel Ramanantsoa, a souligné que les outils, les abris et les compétences développés dans le cadre du programme resteront au niveau des communes et des institutions nationales. Pour Roger Charles Evina, chef de mission de l'OIM à Madagascar et aux Comores, l'enjeu est de transformer l'anticipation en actions concrètes, en renforçant la résilience des communautés et la coordination entre les institutions. Le programme mobilise également la Primature, les ministères sectoriels, la CPGU, le BACE, WWF Madagascar et la Croix-Rouge Malagasy.