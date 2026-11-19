Depuis sa nomination, le 25 mars 2026, le ministre Sambilason Richard Ratefimanana a élaboré sa feuille de route.

Mission principale

« Concevoir, réaliser et entretenir les infrastructures du pays, en particulier le réseau routier et les ouvrages d'art qui relient les territoires, soutiennent l'économie et améliorent le quotidien des Malgaches. » Telle est la mission principale du ministère des Travaux Publics (MTP), dirigé par Richard Ratefimanana, qui trace sa route depuis qu'il est chargé de concevoir, de mettre en oeuvre et de suivre la politique du régime de la Refondation, présidé par le colonel Michaël Randrianirina, dans le domaine des travaux publics. Il s'agit notamment de développer les réseaux structurants et stratégiques, ainsi que de construire, réhabiliter et entretenir des infrastructures modernes, résilientes et accessibles à tous les usagers, afin de faciliter la circulation des biens et des personnes à travers tout le pays.

Travaux achevés

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En l'espace de 7 mois et 24 jours, la réhabilitation des réseaux structurants a nettement progressé, et les travaux sont en grande partie achevés. Parmi les principaux chantiers, on compte 287km sur la RN2 (Tana-Toamasina), 298km sur la RN4 (Tana-Mahajanga), 101,72km sur la RN6 (Ambanja-Ambilobe) et 196km sur la RN7. Le tronçon de 131km reliant Ambilobe à Antsiranana est aussi sur la bonne route. Sans oublier la mise en place d'un pont Bailey au niveau de la Mahavavy et l'amélioration du passage à gué à Ifasy.

Lutte contre la corruption

Afin de lutter contre la corruption dans l'attribution des marchés publics, notamment ceux concernant la construction et la réhabilitation des routes, le MTP a institué une Structure anti-corruption (STAC) et une Politique interne de lutte contre la corruption (PILCC). Il y a également un code de conduite pour une bonne tenue de route, ainsi qu'un Réseau des agents publics intègres (RAPI). « Le Bureau indépendant anti-corruption (BIANCO) est associé à toutes les étapes d'attribution des marchés publics au niveau du MTP », souligne le ministre Richard Ratefimanana. Avant d'ajouter que « le contrôle de la qualité et du respect du cahier des charges fait l'objet de transparence et de fermeté, avec l'appui du Laboratoire national des travaux publics et bâtiments (LNTPB) et des techniciens du ministère ». Sans compter les descentes sur le terrain, dont celles du ministre en personne.

Voie rapide Tana-Toamasina

À propos des travaux publics en cours, Richard Ratefimanana cite notamment la voie rapide de 9km reliant le port de Toamasina à la RN2, qui est achevée à 98%. « Il ne reste plus que l'installation de la station de péage à achever », assure-t-il. Il poursuit en évoquant la voie rapide Tana-Toamasina, dont les travaux couvrent aujourd'hui 80 km, entre le PK 8 et le PK 72 à Anjozorobe. « L'axe Ambovombe-Tolagnaro est en partie terminé. On est en train de construire la route qui traverse la ville de Betroka et le centre-ville de Tolagnaro », rapporte le patron du MTP. Il enchaîne sur les autres réalisations de son ministère dans le Sud du pays : la RN13 (Ihosy-Tolagnaro), la RNS 10 Ampanihy-Beloha, Beloha-Ambovombe, la RN9, le pont de Mangoky, qui mesure 880m, la RN12 A Tolagnaro-Vangaindrano, la RN5 Toamasina-Foulpointe, longue de 49km, la RNS 5 Soanierana Ivongo-Vahibe, longue de 76km, la RN8 bis, la RN 31 (Ankazobetsihay-Bealanana), la RNS 41 (Ikelikampona-Fandriana), la RN44 Alaotra Mangoro, ainsi que les RN 65, RNS 43 (Itasy), RNT9, RR20, RR36 et RR19...

Flyover Anosizato

En somme, la construction et la réhabilitation des routes ainsi que des ouvrages d'art touchent l'ensemble du territoire. Du Nord au Sud et d'Est en Ouest, en passant par le Centre, avec le flyover à Anosizato. « Les travaux de démolition des habitations concernées sont en cours et la première tranche des expropriations pour cause d'utilité publique a été payée », indique le ministre, en réitérant que le flyover contribuera grandement à désengorger la circulation à Tana et dans les périphéries. Il invite la population à faire preuve de patience face aux désagréments occasionnés par les travaux.

Fanavaozana important

Richard Ratefimanana a fait savoir que le « Fanavaozana » important apporté par son ministère concerne le plan budgétaire. Quarante milliards d'ariary sont alloués aux Régions, dont 13 milliards d'ariary consacrés au Programme d'insertion des jeunes pour l'entretien routier (PIJER). « Ils suivront une formation à l'Institut national de l'infrastructure (ININFRA) avant d'oeuvrer dans l'entretien routier », précise le ministre. Il a aussi évoqué l'extension de la Rocade Ouest, qui va d'Ankorondrano au Maki Andohatapenaka. Il n'a pas non plus oublié de parler des embouteillages causés par les poids lourds sur la RN2 et des bacs, dont les salaires des employés pris en charge par le MTP ont été réglés. Il est également revenu sur le séminaire du PIARC (Association mondiale de la Route), qui s'est tenu du 4 au 6 novembre dernier à Tana. Ces trois jours d'échanges techniques, réunissant des experts internationaux et malgaches autour des grands enjeux des transports et des infrastructures, ont permis au ministère des Travaux Publics, dirigé par Richard Ratefimanana, d'étoffer davantage sa feuille de route.