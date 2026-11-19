La course au renouvellement des représentants du corps de la magistrature et des autres membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) se précise.

La liste des candidats pour le mandat 2027-2029 a été publiée le 18 novembre 2026. Au total, 37 candidats sont en lice pour les 14 sièges réservés au corps de la magistrature au sein de cette institution composée de 21 membres. Le scrutin devrait se tenir ce vendredi 20 novembre 2026, selon certaines sources, pour les formations du siège et du parquet. Initialement programmées le 23 octobre dernier, les élections avaient été reportées, notamment en raison de l'absence de crédits budgétaires spécifiques dans la loi de finances 2026. Un report qui intervient à quelques semaines de l'expiration, en décembre 2026, du mandat des membres actuellement en fonction.

La compétition concerne plusieurs juridictions et catégories de magistrats à travers le pays. La Cour de cassation compte deux candidats, contre trois pour le Conseil d'État. La Cour des comptes et la Cour d'appel d'Antananarivo en enregistrent chacune quatre. La Cour d'appel de Fianarantsoa et les juridictions de son ressort comptent également quatre prétendants, tandis que trois candidats sont issus de chacun des ressorts des cours d'appel de Toamasina et de Toliara. Les autres candidatures proviennent notamment des tribunaux de première instance du ressort de la Cour d'appel d'Antananarivo (deux), des cours d'appel de Mahajanga et d'Antsiranana (un candidat chacune), des tribunaux administratifs (deux) et des tribunaux financiers (deux). Six candidats représentent enfin les magistrats en service à la chancellerie, à l'École nationale de la magistrature et des greffes, en détachement ou en formation.

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Composé de 21 membres, le CSM comprend quatre membres de droit, dont le président de la République, qui préside l'institution, 14 magistrats élus, deux enseignants de droit et une personnalité issue notamment de la société civile. Le renouvellement des représentants des magistrats devrait, en effet, avoir lieu dans les jours qui viennent, dans le cadre de la recomposition de cette instance chargée notamment de la gestion de la carrière des magistrats et des questions disciplinaires. Réuni en assemblée générale le 2 octobre dernier, le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) avait déjà réclamé la tenue des élections avant la fin de l'année 2026. L'échéance du 20 novembre, si elle est confirmée, devra donc permettre de débloquer un processus électoral retardé par des contraintes budgétaires, alors que le mandat de l'actuelle équipe arrive bientôt à son terme.