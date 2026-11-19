Le nouvel ambassadeur de Chine à Madagascar, Liu Wei, a officiellement présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Michaël Randrianirina, le 18 novembre 2026, au palais d'État d'Iavoloha. Lors de cette rencontre, les discussions ont notamment porté sur l'élargissement de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs stratégiques. Le chef de l'État a évoqué les perspectives de partenariat avec la Chine, aux côtés d'autres puissances présentes sur la scène internationale, notamment la Russie et les États-Unis. Il a également souligné l'importance des investissements chinois et de leur contribution au développement économique de Madagascar. Liu Wei a affirmé que les entreprises de son pays pourraient contribuer davantage à la transformation industrielle et au développement économique de la Grande Île.

La dimension africaine de ce rapprochement n'a pas été occultée. Liu Wei a insisté sur les opportunités offertes par la coopération entre la Chine et le continent africain, tout en mettant en avant les perspectives de développement industriel et économique. Il a également rappelé les orientations de la politique chinoise en faveur du renforcement des relations avec les pays africains. L'ambassadeur a, par ailleurs, souligné la continuité des relations entre Antananarivo et Pékin, dans le prolongement de la politique de coopération impulsée par le président chinois Xi Jinping. La Chine entend notamment approfondir les échanges et consolider les partenariats dans différents domaines.

Sur le plan politique, le diplomate chinois a également insisté sur la solidité des relations entre les deux pays et la poursuite de leur coopération. Il a notamment réaffirmé la position de Pékin sur le principe d'une seule Chine, selon lequel Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois et ne constitue pas un État indépendant.