Le procès de l'affaire d'Ambohimalaza s'est ouvert hier, mercredi, devant la Cour criminelle ordinaire. Très attendu, il a débuté dans une salle 4 particulièrement sécurisée et devant une forte affluence.

Dès les premières heures de la matinée, le Tribunal avait renforcé son dispositif pour accueillir le public et les proches des parties au procès. Des bancs supplémentaires ainsi qu'un écran géant ont notamment été installés dans la salle des pas perdus. À l'ouverture des débats, l'affaire a rapidement mobilisé l'attention de la juridiction. L'audition des personnes poursuivies, au premier rang desquelles Fenohasina, a constitué l'un des principaux temps forts de cette première journée. Les débats doivent se poursuivre aujourd'hui.

L'affaire remonte au 14 juin 2025. À Ambohimalaza, une fête d'anniversaire organisée à l'occasion de l'anniversaire de Fenohasina avait viré au drame. Plusieurs dizaines d'invités étaient tombés gravement malades après avoir consommé les aliments et les boissons servis durant la réception. Plusieurs personnes avaient perdu la vie. Fenohasina, sa mère, une cousine de celle-ci, sa belle-soeur ainsi qu'une guérisseuse traditionnelle avaient été placées en détention provisoire dans le cadre de l'enquête. Seule la belle-soeur avait, par la suite, obtenu une liberté provisoire. Pendant plusieurs mois, les investigations avaient porté sur les circonstances du drame, la prise en charge médicale des survivants et les résultats de nombreuses analyses effectuées à Madagascar et à l'étranger. Le dossier avait également pris une dimension politique, avec de nouvelles investigations ordonnées par le régime de la Refondation.

Fenohasina rejette les accusations

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Longuement entendue à la barre, Mamonjiniaina Fenohasina Rakotoarimanana a rejeté les accusations portées contre elle et sa mère. Elle a rappelé qu'elle était la principale organisatrice de la fête et qu'elle s'était chargée des invitations ainsi que de la préparation des repas à l'Espace Valeria. Elle a également affirmé avoir elle-même été gravement malade après avoir consommé les aliments servis ce jour-là et avoir dû recevoir des soins. Fenohasina a par ailleurs démenti disposer d'un « Papa Sosy ». Selon elle, l'organisation de la fête avait été rendue possible grâce à l'aide de membres de sa famille.

Jizza Ralison nie être le « Papa Sosy »

Jizza Ralison Nambinintsoa, présenté comme un ami de Fenohasina, a également comparu à la barre. « Je ne suis pas le Papa Sosy de Fenohasina », a-t-il déclaré. Il a expliqué exercer en tant qu'opérateur économique dans le secteur de la lapidairerie, mais avoir cessé de travailler depuis la pandémie de Covid-19. Il a nié toute relation amoureuse avec Fenohasina, affirmant qu'ils étaient simplement amis. Il a également rejeté l'existence d'échanges intimes entre eux. Invité à la fête, Jizza Ralison a expliqué ne pas avoir pu y assister, étant pris par les préparatifs de la fête des Pères avec ses enfants. Selon lui, ce sont surtout les échanges de messages privés avant et après l'anniversaire qui l'ont impliqué dans le dossier. Il a également déclaré ne plus travailler depuis la période du Covid-19 et ne pas disposer de moyens financiers importants. Il a précisé que son épouse connaissait son amitié avec Fenohasina. Arrêté en juillet 2026, il avait ensuite été placé en détention provisoire.

Fenohasina reconnaît leur relation. Interrogée à son tour sur ses relations avec les autres personnes poursuivies, Fenohasina a reconnu avoir entretenu une relation amoureuse avec Jizza Ralison. Cette relation aurait duré environ un mois et, selon elle, existait encore au moment de la fête. Elle a toutefois précisé que Jizza n'avait pas assisté à l'anniversaire, étant en formation à Moramanga. Elle a également rejeté l'idée qu'il aurait financé la fête ou lui aurait offert une voiture. Les dépenses liées à l'organisation de la célébration se seraient élevées à environ 1,2 million d'ariary, selon ses déclarations à la barre.

Razafindravony et les versions de Clarisse

L'audition de Razafindravony a ensuite retenu l'attention. « Je n'ai aucun produit de sorcellerie sur moi. Je n'ai que des remèdes traditionnels et du mena-boay », a-t-elle déclaré à la barre. Le cas de Randriamanga Clarisse a également été évoqué. Celle-ci est présentée dans le dossier comme la personne qui aurait introduit une poudre dans les aliments consommés par les invités. Devant le juge d'instruction, Clarisse avait pourtant rejeté cette accusation. Elle aurait ensuite reconnu avoir versé une poudre dans la nourriture au cours de son interrogatoire par les gendarmes. Hier, elle a changé de version, affirmant avoir reconnu les faits sous la pression des enquêteurs. Cette contradiction n'a pas échappé au juge. « Donc, cette personne est morte d'elle-même et personne ne l'a tuée ? », lui a lancé le magistrat. Les débats se poursuivent aujourd'hui, avec l'examen des différentes versions des personnes poursuivies et des éléments recueillis au cours de l'instruction.

Yv Sam

Un record de vues !

Hier, aux alentours de 17 heures, près de 50 000 internautes suivaient en direct, sur la page officielle du ministère de la Justice, la retransmission du procès. Un chiffre particulièrement remarquable, qui constitue une première pour une plateforme institutionnelle ministérielle dans le pays. Au-delà de la performance numérique, cet engouement témoigne surtout de l'intérêt grandissant du public pour les grandes affaires judiciaires et les dossiers sensibles qui marquent l'actualité nationale.

Un tel intérêt médiatique rappelle, à certains égards, le procès de l'affaire Ratsimandrava, en 1976. À l'époque, l'audience avait été retransmise sur les ondes courtes de la Radio nationale, suscitant une forte mobilisation de l'opinion publique autour de cette affaire historique. Près d'un demi-siècle plus tard, les moyens de communication ont considérablement évolué, mais la curiosité du public pour les grandes affaires d'État demeure intacte. La radio a cédé la place aux plateformes numériques, permettant désormais à des milliers, voire des dizaines de milliers de citoyens, de suivre les audiences depuis leur téléphone ou leur ordinateur.

Ce record d'audience pose également la question de l'accès du public à l'information judiciaire et institutionnelle. À l'heure où les réseaux sociaux sont devenus des espaces incontournables de circulation de l'information, la demande de transparence et de communication directe des institutions semble de plus en plus forte.

« Jamais deux sans trois », dit l'adage. Après cette retransmission particulièrement suivie, les regards se tournent déjà vers les prochaines grandes affaires susceptibles de retenir l'attention nationale, notamment celle du désormais célèbre « Triple 7 ». Le public, manifestement avide d'informations, pourrait bien réclamer une nouvelle retransmission en direct. Reste à savoir si les institutions concernées répondront à cette attente.