Trois personnes, dont deux enfants âgés respectivement de 7 et 6 ans, ont perdu la vie après avoir été frappées par la foudre, dimanche 15 novembre 2026, dans deux localités du district d'Ambatolampy. Le premier accident s'est produit vers 14h30 à Ambatolampy Kely, dans le fokontany d'Andohafarihy, commune rurale d'Ambodifarihy. Alors que la pluie commençait à tomber, accompagnée de fortes rafales de vent et de coups de tonnerre, un garçon de 7 ans se trouvait encore dans la cour familiale. Un éclair s'est soudainement abattu sur lui.

L'enfant a perdu connaissance et a succombé sur place. Le second drame s'est déroulé vers 15h30 à Analakeky, dans le fokontany de Sahanamalona, commune rurale d'Andranovelona. Cette fois, les victimes étaient une mère de 33 ans et sa fille de 6 ans. Toutes deux ont été frappées par la foudre. Encore en vie après l'accident, elles ont été transportées d'urgence au CSB II d'Andranovelona. Malgré les tentatives de secours, elles n'ont malheureusement pas survécu.

La prudence est de mise

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En quelques heures, ces deux drames ont ainsi endeuillé trois familles du district d'Ambatolampy. Un lourd bilan qui rappelle que, face aux orages, la prévention et la vigilance peuvent sauver des vies. La prudence doit donc être de mise dès les premiers coups de tonnerre. Pour limiter les risques, il est fortement recommandé de se mettre à l'abri dans une habitation solide ou dans un véhicule fermé dès que l'orage approche. Il faut éviter de rester dans les espaces ouverts, sous les arbres isolés, à proximité des plans d'eau ou des structures métalliques. À l'intérieur des habitations, il convient également d'éviter tout contact avec les installations électriques, les appareils branchés et les canalisations. Les enfants doivent notamment être mis à l'abri sans attendre et ne jamais rester seuls dans les cours ou les champs lorsque le tonnerre gronde. Il est conseillé de patienter au moins 30 minutes après le dernier coup de tonnerre avant de reprendre les activités à l'extérieur.