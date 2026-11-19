De nouvelles dispositions ont été prises par le ministère des Transports et de la Météorologie après les séries d'accidents de la circulation, notamment celui d'Antsohihy, le mardi 17 août 2026, où 11 personnes ont perdu la vie, et celui de Betroka, survenu le même jour et ayant fait 29 morts selon le dernier bilan, soit un total de 40 décès pour ces deux accidents. Selon une note émanant du ministère des Transports et de la Météorologie, en date du 18 novembre 2026 et signée par le ministre Herizo Andrianavalona Ramanambola, « l'exercice des activités de transport professionnel de personnes et de marchandises, notamment les taxis-brousse, bus, camions et camions-citernes, est strictement réservé aux personnes âgées de moins de 53 ans ».

Lavalava

La veille de la publication de la note circulaire, le ministre des Transports et de la Météorologie avait déjà indiqué qu'il prendrait des mesures en vue de protéger la vie humaine, en interdisant les trajets longue distance et les trajets de nuit aux chauffeurs âgés de plus de 60 ans. Cela, en dépit de l'inexistence d'une telle clause dans les lois actuellement en vigueur. Ainsi, la note circulaire du ministère des Transports et de la Météorologie, qui fixe à moins de 53 ans l'âge autorisé pour les chauffeurs exerçant dans le transport professionnel de personnes et de marchandises, englobe déjà les déclarations faites par le ministre la veille. Pour rappel, le chauffeur du véhicule à l'origine de l'accident à Antsohihy est âgé de 69 ans.

Transport de décès

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Par ailleurs, concernant les transports dans le cadre d'un décès, la même note circulaire précise que « tout transport de décès est subordonné à l'obtention préalable d'une autorisation spéciale délivrée par l'Agence des Transports Terrestres (ATT) ». Elle souligne également que les faire-part collés sur le pare-brise du véhicule transportant un corps ou des passagers assistant aux funérailles ne dispensent en aucun cas de l'obligation d'obtenir une autorisation spéciale de l'ATT.