Le projet TOAROVA (Towards Aridity Resilience of Vanilla) a pris fin hier à l'Université d'Antananarivo. La cérémonie officielle a été marquée par la visite d'une collection dédiée à la vanille. Les participants ont ainsi pu découvrir différentes variétés conservées dans le cadre de ce programme scientifique. Face aux changements climatiques et aux risques de disparition de certaines d'entre elles, ces collections constituent une ressource importante pour les recherches sur l'adaptation des vanilliers à l'aridité et aux températures extrêmes. Les travaux menés pourraient également contribuer à préserver la diversité de cette culture et à soutenir la filière malgache.
Variétés originaires
La préservation des variétés de vanille menacées d'extinction était au coeur d'une visite effectuée hier par une délégation scientifique et institutionnelle dans les conservatoires dédiés à cette culture. Des variétés originaires notamment du Mexique, ainsi que des vanilles sauvages, ont été présentées aux participants. Mis en oeuvre en collaboration avec le centre FOFIFA, le projet TOAROVA associe des partenaires français, dont Chanel, représenté par Nicola Fuzzati, responsable du département Innovation et développement des ingrédients cosmétiques chez Chanel Parfums Beauté, ainsi que des partenaires malgaches.