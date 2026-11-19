Larissa Valisoaniaretana offre à Madagascar une victoire mondiale porteuse d'espoir. Dans un monde où l'innovation est souvent associée aux grandes puissances technologiques, cette chercheuse malgache rappelle qu'une idée née au plus près des réalités du terrain peut, elle aussi, conquérir la scène internationale.

Le 17 novembre 2026, à Paris, Dr Larissa Valisoaniaretana a remporté le prix « Agir maintenant » des Trophées de l'innovation de l'Institut de recherche pour le développement (IRD). Face à un jury international réuni dans le cadre du Women's Forum, elle a défendu avec succès une vision de l'innovation profondément ancrée dans les besoins humains.

Son projet, baptisé SEBIO, répond à une problématique longtemps négligée, mais qui concerne chaque jour des milliers de femmes et de jeunes filles : l'accès à des protections hygiéniques adaptées, abordables et respectueuses de l'environnement. À partir de fibres de bananier, de jonc et de cellulose de manioc, la chercheuse a développé une alternative écoconçue qui fait d'un besoin essentiel un levier de dignité, de santé et d'autonomie.

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Par son ingéniosité scientifique et son impact social direct, SEBIO a su convaincre le jury. Le projet ambitionne également de créer une filière locale génératrice d'emplois tout en valorisant les ressources disponibles à Madagascar.

Cette distinction, accompagnée d'une dotation de 10 000 euros et d'un accompagnement destiné à accélérer le développement du projet, marque une étape décisive pour cette innovation conçue dans la Grande Île.

L'événement a également mis en lumière une autre figure de la recherche malgache, Dr Toziny Viva Elianah, finaliste avec le projet MIHARY VONDRO, consacré à la restauration des roselières de vondro dans la région de Toliara. Cette initiative associe préservation de l'environnement et autonomisation économique des femmes rurales.

Toutes deux ont bénéficié du soutien d'Orange Madagascar, qui a accompagné leurs travaux et leur participation à cette aventure internationale, illustrant l'importance des passerelles entre recherche, innovation et développement.

Le parcours des deux chercheuses malgaches envoie un message fort : la recherche malgache innove, s'engage et apporte des réponses concrètes aux défis contemporains grâce à des solutions enracinées dans les réalités locales.

Aujourd'hui, le visage de la victoire est celui de Larissa Valisoaniaretana, une femme de science qui a choisi de répondre à un besoin fondamental avec une solution à la fois simple, durable et porteuse de changement. Pour Madagascar, son succès est plus qu'une récompense : c'est une source de fierté et une promesse pour l'avenir.