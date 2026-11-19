Mieux connaître les besoins pour mieux investir et mesurer les résultats. Avec le lancement du système de suivi et d'évaluation de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (SE&AM), le 18 novembre 2026 à Antananarivo, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) entend renforcer la gouvernance du secteur. L'ambition est de faire des données fiables un véritable levier de planification, de suivi et d'aide à la décision.

Construire de nouvelles infrastructures est une nécessité. S'assurer de leur fonctionnement et de leur durabilité en est une autre. À Madagascar, où les besoins en eau potable et en assainissement demeurent importants, la connaissance précise des infrastructures existantes, des populations desservies et des interventions réalisées constitue un enjeu majeur. C'est dans cette perspective que s'inscrit le SE&AM, lancé sous l'égide de la ministre Minosoa Anjaratiana Elia Razafindrianiaina, avec l'appui financier du Groupe de la Banque mondiale à travers le Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP). En centralisant et en harmonisant les informations sectorielles, le dispositif vise à « améliorer la coordination des acteurs et à donner aux décideurs une vision plus précise des réalités du terrain ».

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Tableaux de bord, indicateurs de performance, cartographie des infrastructures et suivi des financements : la plateforme entend fournir les outils nécessaires pour identifier les disparités territoriales, apprécier les besoins prioritaires et suivre l'évolution des réalisations. Le dispositif prévoit également un mécanisme de collecte, de vérification et de validation des informations, depuis les échelons locaux (fokontany) jusqu'au niveau national. Outre la modernisation des outils administratifs et la volonté affichée d'améliorer la gouvernance et la transparence du secteur, la démarche traduit l'ambition ministérielle de « mieux orienter les ressources disponibles et renforcer l'efficacité des investissements ». Pour le MEAH, il s'agira ainsi de transformer les informations collectées en décisions concrètes, capables d'améliorer durablement l'accès des populations aux services essentiels.