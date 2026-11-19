La judokate malgache sera au rendez-vous des Championnats du monde juniors de judo, prévus du 19 au 21 novembre à Tachkent, en Ouzbékistan. Engagée dans la catégorie des moins de 78kg, la jeune combattante aura l'occasion de se mesurer à l'élite mondiale de sa génération.

Classée 32e au classement mondial juniors avec 150 points au classement de l'IJF arrêté au 23 octobre, Alice abordera cette échéance avec des ambitions légitimes. Son parcours récent témoigne de sa progression, notamment avec sa médaille de bronze décrochée aux Championnats d'Afrique juniors, disputés à Casablanca en juillet dernier. Une performance qui confirme sa capacité à rivaliser sur la scène continentale. À Tachkent, la concurrence s'annonce particulièrement relevée. Pas moins de 34 judokates sont annoncées dans sa catégorie, représentant plusieurs nations et écoles de judo. Face aux meilleures juniors de la planète, Alice connaîtra ses futures adversaires à l'issue du tirage au sort.