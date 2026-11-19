Antananarivo s'apprête une nouvelle fois à devenir la capitale africaine du basket-ball 3x3. Du 3 au 6 décembre 2026, le Palais des Sports de Mahamasina accueillera la FIBA 3x3 Africa Cup, avec une participation record de 32 équipes représentant 19 nations du continent. Cette participation confirme l'essor de la discipline en Afrique et renforce la position de Madagascar comme terre d'accueil incontournable des grandes compétitions de 3x3.

Le lancement officiel de l'événement s'est tenu hier au siège de Yas Madagascar, à Andraharo, partenaire majeur de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB). Cette édition réunira 18 équipes masculines et 14 équipes féminines. Outre les pays déjà habitués au rendez-vous continental, de nouvelles nations comme le Maroc, le Soudan du Sud, l'Angola, la Guinée, le Ghana et la Somalie feront le déplacement dans la capitale malgache. Pour le président de la FMBB, Jean Michel Ramaroson, l'organisation de cette compétition pour la troisième année consécutive est le fruit des performances sportives et de la crédibilité acquise par Madagascar sur le plan organisationnel.

« Accueillir une telle compétition n'est jamais simple, mais cela s'inscrit pleinement dans la vision de développement du basket 3x3 portée par la fédération. Les résultats obtenus ces dernières années nous ont permis de gagner la confiance de la FIBA », a-t-il souligné. Au-delà du prestige continental, l'enjeu sportif sera particulièrement élevé. « Cette Africa Cup constitue une étape importante dans la course aux points pour la qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 et aux championnats du monde. La quête de points a débuté dès l'édition 2025 et chaque tournoi compte désormais énormément », a expliqué le dirigeant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec un nombre de participants dépassant les douze nations, une phase qualificative sera organisée dès la première journée. Chez les hommes, les équipes classées entre la 11e et la 18e place au classement africain se disputeront deux tickets pour le tableau principal. Chez les dames, les sélections classées de la 12e à la 14e place lutteront pour une dernière place qualificative. L'événement mobilisera également huit arbitres internationaux, dix-huit membres du staff de la FIBA ainsi que plusieurs hautes personnalités, dont le vice-président mondial du 3x3 et le président de la FIBA Afrique. Des équipements répondant aux standards internationaux seront utilisés durant toute la compétition. Du côté de la sélection nationale, rien n'est encore figé. « En 3x3, le choix des joueurs est particulièrement délicat, car chaque erreur peut avoir de lourdes conséquences.

Aucun joueur n'a sa place garantie. Tous doivent passer par les phases de présélection et de sélection », a insisté Jean Michel Ramaroson. Huit joueurs et huit joueuses sont aujourd'hui retenus dans le groupe final élargi. Les listes définitives de quatre joueurs et quatre joueuses seront dévoilées lors de la réunion technique précédant la compétition, après plusieurs semaines de préparation intensive.

Pour Yas Madagascar, partenaire fidèle de la fédération, l'engagement reste intact. « Nous avons toujours été aux côtés de la FMBB. Nous tenons à soutenir les jeunes talents, à valoriser le sport et à offrir davantage d'opportunités à la jeunesse malgache », a déclaré Henintsoa Randrianjatovonarivo, Corporate Communication Manager de Yas Madagascar.