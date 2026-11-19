On vient habituellement à Ivato pour partir. Le samedi 21 novembre prochain, on y viendra aussi pour vivre une expérience.

Pour la première fois, Ravinala Airports et Okalou conjuguent leurs savoir-faire pour créer le Light Festival, avec le soutien d'Aeropub, d'Online et de La Touche de Soa. Une journée entière durant laquelle l'Aéroport international d'Antananarivo quittera son rôle de simple lieu de transit pour se transformer en un espace de rencontre, de découverte et d'émerveillement.

L'idée est simple, mais forte : faire voyager le public sans nécessairement quitter le tarmac. À travers la lumière, les spectacles, la musique et les cultures du monde, le festival invite petits et grands à embarquer pour une parenthèse hors du quotidien. Là où les départs et les arrivées rythment habituellement les journées, place cette fois à l'émotion, à la curiosité et au partage.

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Cette vision rejoint pleinement celle de Ravinala Airports, qui célèbre cette année dix ans de gestion de l'aéroport. « Notre objectif reste d'améliorer l'expérience de nos passagers, et le Light Festival en est une belle occasion », souligne son directeur général, Daniel Lefebvre. Une manière de rappeler qu'un aéroport peut être davantage qu'une infrastructure : un lieu vivant, ouvert sur le monde et sur sa communauté.

Au programme, deux spectacles familiaux, Le Voyage de Pumbaa et Timon et Les Lumières du Monde, côtoieront les prestations de Nate Tex, Mage 4 et BIG MJ, tandis que Momota animera l'espace dédié aux enfants. Un grand show lumineux accompagnera également la promotion des destinations à 18h30, avant que l'ambiance festive de Mazaval ne vienne clôturer cette première édition. Des stands de restauration seront également installés sur place.

Light Festival se veut une invitation à regarder autrement un lieu que l'on traverse souvent sans s'y arrêter. Le temps d'une journée, l'aéroport ne sera plus seulement un point de départ ou d'arrivée. Il deviendra une destination à part entière.