Mbour — Environ 97 % du tissu économique sénégalais opère encore dans le secteur informel, a indiqué, mercredi, Hady Touré, directeur de l'Encadrement et de la transformation des entreprises informelles au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, soulignant "la nécessité d'adapter les mécanismes d'accompagnement aux réalités des acteurs concernés".

"Malgré les efforts consentis, des chiffres alarmants continuent de caractériser notre tissu économique. En effet, 97 % des unités économiques opèrent encore dans l'informel", a-t-il déclaré.

Hady Touré s'exprimait à l'issue d'un atelier national consacré à la validation de la nouvelle Stratégie nationale intégrée de formalisation de l'économie informelle (SNIFEI) pour la période 2026-2030, à Pointe-Sarène dans le département de Mbour.

Il a estimé que "les initiatives et dispositifs d'accompagnement existants doivent davantage tenir compte des besoins des acteurs de l'informel, relevant que ceux-ci semblent davantage profiter aux 3 % d'entreprises évoluant dans le secteur formel".

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Il a notamment cité "les difficultés d'accès au financement, liées entre autres aux exigences en matière de garanties, malgré l'existence d'applications et de dispositifs facilitant la tenue d'une comptabilité".

"Nous devons donc poursuivre et approfondir nos réflexions afin de permettre à ces acteurs d'accéder au financement, mais également à la protection sociale", a-t-il plaidé.

Le directeur de l'Encadrement et de la transformation des entreprises informelles a également insisté sur "la nécessité de renforcer la sensibilisation dans les régions pour permettre aux artisans, artistes et autres acteurs de l'économie informelle de bénéficier des avantages liés à la formalisation".

De son côté, Yacouba Diallo, représentant de Samira Daoud, directrice pays du Bureau international du Travail (BIT), a rappelé qu'environ neuf emplois sur dix sont concernés par l'emploi informel", soulignant "l'importance d'une collaboration étroite avec cette composante de l'économie nationale".

Il a réaffirmé "la disponibilité du BIT à accompagner le processus de formalisation, tout en préconisant une démarche progressive".

"Il ne faut pas considérer le passage de l'économie informelle à l'économie formelle sous le seul angle de l'élargissement de l'assiette fiscale. Il faut également prendre en compte les avantages que les acteurs de l'économie informelle peuvent tirer de la formalisation", a-t-il souligné.

Selon M. Diallo, l'État doit jouer un rôle dans cette transition, mais les acteurs concernés doivent également prendre conscience des bénéfices qu'ils peuvent tirer de leur intégration dans le secteur formel.

La nouvelle stratégie, initialement élaborée en 2022 pour la période 2022-2026, a fait l'objet d'une révision à la suite de l'arrivée des nouvelles autorités en 2024, afin de l'aligner sur la nouvelle vision de développement du Sénégal, notamment l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

L'atelier a ainsi pour objectif de soumettre le document révisé à l'appréciation des parties prenantes, à travers une présentation suivie d'échanges, en vue de sa validation.