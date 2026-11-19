Dakar — La Fédération nationale des organisations pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines/Excision (FENOPAME) condamne le décès d'un nouveau-né à Sadatou, dans le département de Bakel (Tambacounda, est), consécutif à un acte d'excision, réclamant que la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame, a appris l'APS de ses responsables.

" [...] la Fédération exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame et demande aux autorités compétentes de veiller à l'application stricte et rigoureuse de la loi, dans le respect des procédures judiciaires et sans aucune complaisance à l'égard des auteurs de tels actes", indique un communiqué de cette fédération nationale.

Le nourrisson de deux jours aurait été excisé par sa grand-mère, "à l'insu de ses parents".

La FENOPAME appelle à réprimer les mutilations génitales féminines, rappelant que le Sénégal s'est doté, depuis 1999, d'un cadre juridique, notamment à travers la loi n° 99-05 du 29 janvier 1999, qui a modifié certaines dispositions du Code pénal pour criminaliser cette pratique.

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L'organisation a condamné avec "la plus grande fermeté cet acte qui constitue une atteinte grave à l'intégrité physique, à la dignité et aux droits fondamentaux de l'enfant", soulignant qu"'aucune tradition, aucune croyance et aucune considération culturelle ne saurait justifier une telle atteinte à la vie et à l'intégrité des filles".

Elle lance un appel "pressant à la vigilance et à la responsabilité" de toutes les composantes de la société, citant les parents, les leaders communautaires et religieux, les autorités administratives et locales, les professionnels de santé, les organisations communautaires et les acteurs de la société civile.

La FENOPAME rappelle que la protection des filles contre les mutilations génitales féminines est une "responsabilité collective" et estime que "plus jamais un enfant ne doit perdre la vie à cause de l'excision".

"La FENOPAME réaffirme enfin son engagement à poursuivre, aux côtés des pouvoirs publics, des partenaires techniques et financiers et des communautés, son combat pour l'abandon définitif des mutilations génitales féminines au Sénégal", ajoute le texte.