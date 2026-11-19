Dakar — L'équipe nationale masculine de football du Sénégal conserve sa 18e place mondiale et sa deuxième position sur le continent africain dans le dernier classement mondial FIFA, publié mercredi par l'instance dirigeante du football mondial.

Cette stagnation au classement intervient pourtant au terme d'une fenêtre internationale réussie pour les Lions, qui ont validé leur ticket pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 grâce à deux succès face au Soudan (4-1 et 4-2), lors des troisième et quatrième journées de ces éliminatoires.

Cette nouvelle actualisation, qui prend en compte les résultats de 169 rencontres internationales disputées à travers le monde, est surtout marquée par l'ascension historique du Maroc.

Grâce à sa double victoire contre le Niger en éliminatoires de la CAN 2027, la sélection marocaine gagne deux rangs et se hisse à la cinquième place mondiale avec 1 809,37 points, devançant le Portugal (6e, -1) et le Brésil (7e, -1). Les Lions de l'Atlas signent ainsi le meilleur classement de leur histoire depuis la création du ranking en 1993 et égalent le record absolu pour une sélection africaine.

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Sur le plan continental, le duo de tête, composé du Maroc (5e) et du Sénégal (18e), devance l'Égypte (26e, -1), la Côte d'Ivoire (28e, +1), le Nigeria (30e, +1) et l'Algérie (32e, -4). La République démocratique du Congo (39e, +1), le Cameroun (42e), le Mali (43e, +4) et l'Afrique du Sud (48e), qui complètent le Top 10 africain.

Au sommet du classement mondial, le quatuor de tête reste inchangé. L'Espagne, championne du monde en titre, conserve le fauteuil de leader (2 004,48 points), malgré un revers concédé face à l'Angleterre (2-3) en Ligue des Nations de l'UEFA qui a mis fin à sa série de 43 matches sans défaite.

La Roja devance l'Argentine, finaliste malheureuse de la Coupe du monde 2026 (2e, 1 966,13 points), la France (3e, 1 950,82 points) et l'Angleterre (4e, 1 938,90 points).

Parmi les autres faits marquants de cette publication, la Colombie (10e, +1 avec 1 735,90 points) effectue son retour dans le Top 10 mondial, un cercle qu'elle n'avait plus fréquenté depuis octobre 2024, profitant du recul du Mexique (13e, -3).

Le Canada, l'un des co-hôtes du dernier Mondial, poursuit également sa progression et atteint le meilleur classement de son histoire en grimpant de deux places pour s'installer au 25e rang mondial, à la faveur de ses deux victoires contre le Guatemala en Ligue des Nations de la CONCACAF.

En dehors du Top 50, les plus fortes progressions du mois sont à mettre à l'actif de la Libye (106e, +7) et du Togo (113e, +7), suivis du Nicaragua (132e, +5) et de l'Estonie (117e, +5).

La prochaine mise à jour officielle du classement mondial masculin sera publiée le 16 décembre 2026.