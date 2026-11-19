Dakar — La région de Dakar a enregistré un total de 77 cas confirmés de diphtérie sur les 383 cas suspects prélevés, soit un taux de positivité de 20,1%, a révélé mercredi le docteur Bouna Ndiaye, membre de la Direction régionale de la santé de Dakar.

"La région fait face à un total de 77 cas confirmés. Ce chiffre s'établit sur 383 cas suspects prélevés, soit un taux de positivité de 20,1 %. Ces cas sont répartis à travers les 12 districts sanitaires de la capitale", a expliqué Dr Ndiaye.

Il faisait le point sur la situation épidémiologique au cours d'un comité régional de gestion des épidémies tenu à la mairie de Dakar en présence d'autorités administratives, d'élus territoriaux, de responsables de structures sanitaires et de partenaires techniques et financiers impliqués dans la riposte.

"La maladie touche particulièrement les enfants. Un pic a été enregistré à la trente-neuvième semaine. La situation demeure sous contrôle malgré trois décès. Ceux-ci sont liés à des complications et à des retards de recours aux soins", a expliqué Dr Bouna Ndiaye.

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Les participants ont souligné la nécessité de renforcer la coordination des actions sur le terrain. Ils ont insisté sur la prévention, la communication communautaire et la vérification du statut vaccinal des enfants.

Intervenant au cours de ce comité régional de gestion des épidémies, Khalifa Bodian de l'ONG Action Aid a réaffirmé l'engagement des structures partenaires dans la riposte contre les épidémies.

M. Bodian a rappelé les interventions faites par sa structure dans plusieurs localités du pays dont Kaolack, Fatick, Louga, Thiès, Diourbel, Tambacouinda et Dakar, dans les domaines de la santé, du changement climatique et de la sécurité des aliments.

Prenant part à la rencontre l'Imam Makhtar Sylla a insisté sur l'importance d'impliquer les religieux dans la sensibilisation des populations dans le cadre de la lutte contre les épidémies.

L'imam Makhtar Sylla est le président régional. L'imam Diop occupe le poste de chargé des relations extérieures. Tous deux ont plaidé pour

"Intégrez-nous dans la sensibilisation et faites des opérations de vaccinations dans les daaras pour arrêter la chaine de propagation de la diphtérie", a dit l'Imam Makhtar Sylla, plaidant pour une "plus grande inclusion des religieux et des structures d'enseignement traditionnel".