Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé mercredi la remise de distinctions, vendredi, aux acteurs ayant contribué au succès des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ainsi qu'aux médaillés sénégalais.

Il a fait cette annonce lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement qu'il a présidée au Palais de la République.

Cette cérémonie se tiendra en présence des responsables du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), de l'encadrement administratif et technique de la délégation nationale et du ministre de la Jeunesse et des Sports, indique le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République s'est félicité du succès des 4es Jeux olympiques de la Jeunesse d'été, organisés au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026.

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Il a relevé que la réussite de cette manifestation, tant en matière de participation que d'organisation, a été saluée par "le Comité international olympique (CIO), les 205 délégations représentées et les populations, particulièrement celles du continent africain".

Bassirou Diomaye Faye a remercié et félicité l'ensemble des parties prenantes, dont le Premier ministre et les membres du gouvernement, le CIO et sa présidente Kirsty Coventry, le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), le coordonnateur et l'équipe du Comité d'organisation des JOJ (COJOJ), les autorités administratives et territoriales, les sportifs, les acteurs culturels, les populations et les volontaires.

"Leur engagement et leur mobilisation ont permis d'assurer la parfaite organisation des compétitions et du séjour des délégations", a soutenu le président Faye qui a magnifié la "détermination collective du Peuple sénégalais, qui a encore démontré son ouverture et sa culture légendaire d'hospitalité, la Teranga".

Le chef de l'État a également salué le "professionnalisme et le déploiement conjoint des forces de défense et de sécurité durant l'événement, sous la supervision du Comité national de sécurité des JOJ, présidé par le ministre de l'Intérieur."

Il a, par ailleurs, souligné la qualité des infrastructures sportives et les efforts déployés pour améliorer le cadre de vie dans les zones d'accueil des compétitions, citant notamment les contributions des ministères concernés, de l'AGEROUTE, de la SONAGED, de la Direction générale du Cadre de vie, des communes et de la ville concernées, ainsi que des entreprises publiques et privées.

Le président de la République a invité les différents acteurs : les ministères en charge de l'Environnement, des Collectivités territoriales et de l'Intérieur, à maintenir cette dynamique.

Selon le communiqué, les JOJ Dakar 2026 ont également permis de mettre en évidence les capacités organisationnelles du Sénégal, le potentiel de sa jeunesse, le talent de ses acteurs culturels et les performances de ses athlètes.

Au nom du peuple sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a félicité la délégation nationale, la "Team Sénégal", pour ses résultats et son classement au palmarès de la compétition.

Le Sénégal a terminé la compétition avec 12 médailles : 5 en or et 7 en argent. Il a fini 6e au classement générale des médailles derrière la Chine (33 médailles dont 18 or), le Japon (28 médailles 11 en or), la Russie (14 médailles dont 8 or, l'Egypte (12 médailles dont 6 en or), et l'Ethiopie (8 médailles dont 5 en or).