Dakar — Le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé, mercredi, en Conseil des ministres, qu'il effectuera une tournée économique dans les régions de Tambacounda (est) et de Kédougou (sud-est), du 26 au 29 novembre 2026.

Ce déplacement présidentiel dans ces deux régions de l'est et du sud-est du Sénégal sera le deuxième de l'année dans ces deux régions.

Son séjour du 5 au 8 février 2026 s'inscrivait dans "la dynamique de transformation structurelle de l'économie nationale et dans l'engagement de faire de 2026 l'Année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire", avait indiqué un communiqué de la présidence de la République.