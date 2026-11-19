Kédougou — Une ressortissante de nationalité nigériane, âgée d'une trentaine d'années, a été retrouvée sans vie dans la nuit du mardi au mercredi 18 novembre 2026 à Dambala, un village situé dans la commune de Missirah dans le département de Saraya (Kédougou, sud-est), a appris l'APS de source sécuritaire.

"La découverte macabre a été faite aux environs de minuit par une compatriote de la victime, qui s'était rendue dans sa chambre pour prendre de ses nouvelles. Face à l'absence de réaction de cette dernière, elle a alerté le voisinage", a-t-elle expliqué.

D'après les premiers éléments recueillis par la Gendarmerie, la défunte, née au Nigeria et âgée de 31 ans, se plaignait de douleurs abdominales depuis plusieurs jours. Elle résidait dans le secteur avec d'autres ressortissantes nigérianes.

La brigade de la gendarmerie de Saraya s'est rendue sur les lieux pour procéder aux constatations, en compagnie de l'infirmier chef de poste (ICP) de Daloto.

Le corps sans vie a été évacué au Centre hospitalier régional de Kédougou. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès.