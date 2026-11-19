Dakar — Le Groupement interbancaire monétique de l'UEMOA (GIM-UEMOA) va tenir la neuvième édition de son Salon monétique régional (SMR9), jeudi 19 et vendredi 20 novembre, à Dakar.

L'évènement portera sur l'innovation et la sécurité des paiements dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), selon un communiqué de l'organisateur.

Il est placé sous le "haut patronage" du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou.

Ce dernier va présider la cérémonie d'ouverture de la rencontre, jeudi 19 novembre, à 9 heures.

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Pour la neuvième édition du Salon monétique régional, GIM-UEMOA va "mobiliser les acteurs du secteur autour d'un enjeu majeur : accompagner la transformation des paiements, tout en préservant la sécurité des transactions et la confiance des utilisateurs".

Les participants vont discuter de l'interconnexion et de la "sécurité de l'écosystème", des nouveaux usages de la monétique, du paiement innovant et de l'intelligence artificielle.

Des dirigeants du secteur bancaire, des experts en cybersécurité, des fournisseurs de solutions technologiques, des représentants des fintechs et de l'écosystème financier régional prendront part au SMR9, selon le communiqué.

Le Groupement interbancaire monétique de l'UEMOA a été créé en 2003, à l'initiative de la BCEAO et des banques de l'UEMOA.

Il est présenté par le communiqué comme une institution régionale jouant un rôle clé dans la modernisation des systèmes et des moyens de paiement en Afrique de l'Ouest.