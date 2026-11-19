Dakar — Baobab Group, une filiale de Beltone Holding, un groupe financier exerçant ses activités dans huit pays africains, déclare avoir réalisé avec succès deux émissions obligataires liées au développement durable en Côte d'Ivoire et au Sénégal, d'un montant total de 30 milliards de francs CFA.

Il s'agit d'une émission de Baobab Côte d'Ivoire, d'un montant de 20 milliards, et d'une émission de Baobab Sénégal de 10 milliards.

Les deux obligations présentent une maturité de cinq ans, qui inclut une période de différé de remboursement du principal d'un an, selon un communiqué de Baobab Group.

"Ces émissions s'inscrivent dans la stratégie du groupe visant à élargir l'accès au financement et à renforcer l'inclusion financière sur ses marchés africains", explique la même source.

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"Ces opérations représentent une étape importante dans la diversification des sources de financement de Baobab et dans le renforcement de notre capacité à financer les petites entreprises, notamment celles dirigées par des femmes, en Côte d'Ivoire et au Sénégal", rapporte le communiqué en citant Philip Sigwart, le directeur général de Baobab Group.

Beltone Holding se présente comme un groupe panafricain exerçant ses activités dans huit pays d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne.

Basé en Égypte, il propose une plateforme diversifiée et intégrée de services : le crédit-bail et l'affacturage, le financement immobilier, le crédit à la consommation, le financement des petites et moyennes entreprises, la microfinance, la gestion d'actifs, etc.