Au cours du conseil des ministres , le président de la République a également annoncé qu'il présidera, ce jeudi 19 novembre 2026, au quartier Dial Diop, la Journée des Forces armées. Placée sous le thème « Forces armées, vecteurs de l'intégration sous-régionale et de la sécurité collective », cette célébration s'inscrit, selon le communiqué, en cohérence avec la présidence en exercice du Sénégal à la tête de la CEDEAO.

Le chef de l'État a adressé ses félicitations aux Forces armées pour leur engagement, leur professionnalisme et leur exemplarité, qui contribuent au renforcement de la sécurité nationale et sous-régionale ainsi qu'au rayonnement international du Sénégal.

En sa qualité de chef suprême des Armées, il a réaffirmé sa volonté d'améliorer la condition militaire, de renforcer les équipements et de poursuivre la modernisation des forces de défense et de sécurité, dans un environnement international marqué par de nombreux défis sécuritaires et technologiques.

Un agenda présidentiel chargé

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Le président de la République est également revenu sur ses récentes activités diplomatiques, notamment sa participation au Forum de Paris sur la Paix, les 10 et 11 novembre, ainsi qu'au 20e Sommet de la Francophonie, tenu du 14 au 16 novembre à Phnom Penh, au Cambodge.

Son agenda des prochains jours sera marqué par plusieurs rendez-vous. Après la Journée des Forces armées et la cérémonie d'ouverture de la Biennale de l'Art africain contemporain, prévues ce 19 novembre, il recevra, le lendemain, les médaillés, le mouvement olympique et les acteurs culturels ayant contribué à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.