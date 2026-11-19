Face à la recrudescence des départs vers l'Europe et au drame survenu à Lompoul, le président de la République demande au gouvernement de renforcer les contrôles sur les côtes et de proposer un programme spécial d'insertion et d'entrepreneuriat des jeunes. Il a également instruit le Premier ministre de tenir une réunion consacrée à cette problématique lors du traditionnel conseil des ministres.

La lutte contre la migration irrégulière doit prendre un nouvel élan. Face à la recrudescence et à l'intensification des départs de migrants vers l'Europe, le président de la République appelle à un renforcement des dispositifs de contrôle sur les côtes sénégalaises et à la mise en oeuvre de mesures gouvernementales urgentes. Cette préoccupation a été soulevée lors du Conseil des ministres de ce mercredi 18 novembre 2026.

À la suite de la tragédie de Lompoul, le chef de l'État s'est incliné devant la mémoire des personnes décédées ou portées disparues en mer, tout en présentant les condoléances de la Nation aux familles endeuillées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a, dans le même temps, demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de lui soumettre un rapport circonstancié sur les problématiques liées à la migration irrégulière, ainsi que sur les solutions concertées et adaptées à apporter.

Ce rapport devra également dresser le bilan de la stratégie et des actions conduites dans le cadre du Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (CILMI).

Au-delà des mesures sécuritaires, le président de la République estime que la complexité du phénomène impose une réponse structurelle, articulée autour de l'emploi et de l'insertion socio-économique. Il préconise ainsi une accélération des politiques publiques dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'emploi, mais aussi de l'entrepreneuriat des jeunes et de l'autonomisation économique des femmes.