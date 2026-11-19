La préparation de l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la sécurisation des investissements liés au Port multifonctions de Ndayane et au Réseau gazier du Sénégal, ainsi que la commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye ont constitué les principaux axes de la communication du Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Lô, lors du Conseil des ministres du mercredi 18 novembre 2026.

À moins de deux semaines de l'ouverture des JOJ Dakar 2026, le chef du Gouvernement a d'abord renouvelé au président de la République les félicitations de l'équipe gouvernementale pour son leadership dans le pilotage de cet événement. Il a également salué son engagement à l'occasion du sommet sur la paix de Paris et du sommet de la Francophonie organisé à Phnom Penh.

Au-delà de la réussite organisationnelle des Jeux, Ahmadou Alhaminou Lô a surtout insisté sur la nécessité d'en faire un levier de développement économique et social. Inscrit dans l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, le programme JOJ Impact-Héritage doit permettre de transformer les investissements et les partenariats noués autour de l'événement en opportunités durables. Le sport, le tourisme, les industries culturelles et créatives ainsi que l'accueil de grands événements figurent parmi les secteurs appelés à bénéficier de cette dynamique.

Pour assurer le suivi de cet héritage, le Premier ministre a annoncé la finalisation d'un projet d'arrêté portant création d'un cadre de gouvernance du programme JOJ Impact-Héritage. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de l'arrêté présidentiel du 30 janvier 2026 relatif au Comité de veille.

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En attendant la mise en place de ce dispositif, les ministres concernés ont reçu instruction de préserver les infrastructures, les équipements et les partenariats issus des Jeux.

La jeunesse occupe également une place centrale dans cette stratégie. Le chef du Gouvernement considère qu'elle doit être le premier bénéficiaire de l'héritage de Dakar 2026. À cet effet, la base de données des volontaires des Jeux et celle des structures intervenant dans l'insertion des jeunes devront être mises à contribution pour faciliter leur accès à la formation, aux stages, au service civique, à l'emploi et à l'entrepreneuriat.

Ndayane et le réseau gazier : sécuriser les investissements

Le Premier ministre a ensuite abordé la question des grands projets d'infrastructures, avec une attention particulière accordée au Port multifonctions de Ndayane. Il a insisté sur la sécurisation des ressources financières nécessaires à l'indemnisation des personnes affectées et à la libération des emprises.

Il a également demandé que les délais de raccordement au réseau électrique de la Senelec soient compatibles avec le calendrier de réalisation du projet, au cours de l'année 2027.

Concernant le Réseau gazier du Sénégal, Ahmadou Alhaminou Lô a appelé à une vigilance particulière sur la sécurisation des financements, le calendrier de mise en oeuvre et la maîtrise des impacts environnementaux et sociaux. Ces orientations traduisent la volonté du Gouvernement de veiller à la bonne exécution des projets structurants et à la sécurisation des investissements qui les accompagnent.

Thiaroye 1944 : accélérer les projets mémoriels

Enfin, le Premier ministre a rendu compte de l'état des préparatifs de la commémoration du 82e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, prévue le 1er décembre 2026.

À cette occasion, il a demandé aux ministres concernés d'accélérer les travaux de structuration de trois projets mémoriels majeurs : le Mémorial national, le Centre de documentation et de recherche ainsi que le Conseil national de la Mémoire et de la Gestion du Patrimoine historique.