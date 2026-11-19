Le chef de l'État présidera, jeudi 19 novembre, la cérémonie d'ouverture de la 16e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain, prévue jusqu'au 19 décembre.L'annonce a été faite ce mercredi 18 novembre 2026, en Conseil des ministres.

La Biennale de Dakar s'impose comme l'un des grands rendez-vous culturels du continent. À l'occasion de sa 16e édition, prévue du 19 novembre au 19 décembre 2026, le Président de la République souligne l'importance de cette manifestation dans le rayonnement culturel du Sénégal.

Dans sa communication en Conseil des ministres ce mercredi 18 novembre, le chef de l'État rappelle que la Biennale de l'Art africain contemporain « reste l'une des grandes manifestations culturelles du Continent ». Elle réunira, selon lui, « l'élite culturelle internationale » et consacrera ainsi « la place primordiale du Sénégal dans l'agenda culturel de l'Afrique ».

En sa qualité de « premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal », le Président de la République adresse ses encouragements et son soutien à l'ensemble des artistes, particulièrement ceux dont les oeuvres ont été minutieusement sélectionnées.

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Il demande, à cet effet, au Premier ministre, au ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme ainsi qu'au ministre chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement de la Biennale de Dakar 2026.