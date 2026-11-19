Le Chef de l'État veut tirer les enseignements de cette première édition des Jeux olympiques de la Jeunesse organisée en Afrique. L'annonce a été faite lors du conseil des ministres tenu ce mercredi 18 novembre 2026.Il informe également des distinctions pour les acteurs ayant contribué à la réussite de l'événement et les médaillés sénégalais, le 20 novembre prochain.

Le Sénégal veut capitaliser sur le succès des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Réuni mercredi 18 novembre au Palais de la République, le Conseil des ministres a été l'occasion pour le Président Bassirou Diomaye Faye de revenir sur la portée de cet événement sportif historique, organisé du 31 octobre au 13 novembre dernier.

Le Chef de l'État s'est félicité du succès de cette quatrième édition des JOJ d'été, dont l'organisation et la participation ont été unanimement saluées par le Comité international olympique (CIO), les 205 délégations présentes et les populations, particulièrement celles du continent africain. « Le Sénégal a accueilli, du 31 octobre au 13 novembre 2026, les 4e Jeux olympiques de la Jeunesse d'été "JOJ Dakar 2026", manifestation dont le succès en termes de participation et d'organisation a été unanimement salué », souligne le communiqué du Conseil des ministres.

Cette première olympiade de la Jeunesse organisée sur le continent africain a mobilisé plusieurs acteurs institutionnels, sportifs, culturels et communautaires. Le Président de la République a adressé ses remerciements au Premier ministre, aux membres du Gouvernement, au CIO et à sa présidente Kirsty Coventry, au Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), au Comité d'organisation des JOJ (COJOJ), aux collectivités territoriales, aux forces de défense et de sécurité, aux sportifs, aux volontaires ainsi qu'aux populations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également magnifié « la détermination collective du Peuple sénégalais, qui a encore démontré son ouverture et sa culture légendaire d'hospitalité, la Teranga ».

Un héritage à préserver

Au-delà de la réussite organisationnelle, les JOJ Dakar 2026 ont, selon le Chef de l'État, mis en lumière les capacités d'organisation du Sénégal, le talent de ses acteurs culturels, le potentiel de sa jeunesse et les performances de ses athlètes. Il a ainsi félicité la délégation sénégalaise, la « Team Sénégal », pour ses résultats historiques et son classement au tableau des médailles.

Dans cette dynamique, Bassirou Diomaye Faye annonce la remise de distinctions, le 20 novembre 2026, aux acteurs ayant contribué au succès des Jeux ainsi qu'aux médaillés nationaux. La cérémonie se déroulera en présence du CNOSS, des encadrements administratifs et techniques et du ministre de la Jeunesse et des Sports.

Le Chef de l'État souhaite également une évaluation approfondie de cet événement. Il demande au Premier ministre de préparer, avant la fin de l'année, la tenue d'un Conseil présidentiel consacré à l'évaluation exhaustive et prospective des JOJ Dakar 2026.

Un programme national de consolidation

L'enjeu est désormais de pérenniser les acquis de cette manifestation et de soutenir les jeunes talents révélés lors des compétitions. Le Président de la République engage le ministère de la Jeunesse et des Sports et le CNOSS à poursuivre « le soutien, l'encadrement et l'accompagnement des jeunes athlètes et des équipes nationales révélés ».

Il insiste également sur l'entretien fonctionnel des infrastructures sportives réalisées à l'occasion des Jeux et sur l'élaboration d'un véritable programme national de consolidation de leur héritage multisectoriel.

Ce programme devra être construit dans le consensus et tenir compte des spécificités des différents acteurs. Il sera adossé à un Livre blanc consacré à l'organisation des JOJ Dakar 2026 et aux enseignements tirés de ce rendez-vous historique.