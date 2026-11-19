La représentante résidente de la Cédéao à Lomé, Deweh Emily Gray, a été reçue mercredi par Yackoley Kokou Johnson, ministre délégué chargé de la Coopération.

La rencontre devait porter sur la coopération et l'intégration régionale, mais une question a vite dominé : la lettre de relance attribuée au greffier en chef de la Cour de justice de la Cédéao.

Ce courrier porte sur l'arrêt du 29 janvier 2026. Dans cette décision, la Cour avait conclu à une violation de l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, à propos de la réforme constitutionnelle de 2024.

La lettre, largement partagée sur les réseaux sociaux, demande au gouvernement de rendre compte des mesures prises pour exécuter l'arrêt.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La diplomate a été catégorique : la représentation de la Cédéao au Togo n'a pas connaissance ni de l'existence de ce document, ni de sa transmission au gouvernement. Elle n'en confirme donc ni l'authenticité ni la notification officielle.

Cet épisode rappelle une règle simple : sur un sujet aussi sensible, il faut s'en tenir aux canaux institutionnels et aux sources officielles. Sur les réseaux sociaux, un en-tête ne prouve pas qu'un document est authentique.