Plusieurs élèves de troisième année secondaire, section économie et gestion, d'un lycée de Bizerte ont observé ce mercredi un mouvement de protestation pour dénoncer l'absence d'un enseignant de gestion depuis le début de l'année scolaire.

À l'issue de ce rassemblement, les lycéens ont soumis une pétition à l'administration de l'établissement afin de réclamer l'affectation d'un professeur dans les plus brefs délais. Ils ont exprimé leur vive inquiétude quant aux répercussions de cette vacance prolongée sur leur parcours scolaire, d'autant plus que la fin du premier trimestre approche à grands pas.

Les élèves ont également appelé les autorités éducatives à mettre en place des séances de rattrapage pour compenser les cours manqués et à garantir leur droit à une scolarité dans des conditions équitables.