Six entreprises exportatrices tunisiennes prennent part au Salon International des Ingrédients Alimentaires (FIE 2026), qui se tient à Francfort, en Allemagne, du 17 au 19 novembre 2026. Cette participation nationale est conduite conjointement par l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) et le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Selon un communiqué publié mercredi par l'APIA, cette présence sur le salon vise à promouvoir la qualité et la diversité des produits tunisiens, à consolider leur positionnement sur les marchés internationaux, ainsi qu'à ouvrir de nouveaux débouchés à l'exportation en nouant des partenariats commerciaux avec des acheteurs et des acteurs mondiaux du secteur.

Installées sur un pavillon national de 95 mètres carrés, les sociétés tunisiennes exposent une large gamme de produits agroalimentaires à forte valeur ajoutée, mettant notamment à l'honneur les plantes aromatiques et médicinales, les dérivés de dattes et l'huile d'olive.

En marge de cet événement international, le consul général de la République tunisienne à Bonn, Mustapha Ziri, a effectué une visite officielle au pavillon tunisien afin de s'enquérir du déroulement de cette participation et de découvrir les produits exposés, précise la même source.