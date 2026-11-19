Les cours de l'or ont enregistré un net repli ce mercredi 18 novembre 2026, tombant à leur plus bas niveau depuis plus d'un an. Le métal jaune subit de plein fouet la fermeté du billet vert et le renforcement des anticipations d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) dès le mois prochain.

Selon les données des échanges matinaux, l'or au comptant a cédé 1,83 % pour s'établir à 3 779,06 dollars l'once, touchant ainsi un plancher inédit depuis début octobre 2025. Parallèlement, les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en décembre ont reculé de 2,2 %, atteignant 3 779,30 dollars l'once.

Cette baisse intervient malgré le léger repli concédé par le dollar mardi, après avoir atteint un récent sommet à la suite de la publication d'indicateurs économiques contrastés -- marqués par la résilience des dépenses de consommation face à un ralentissement du marché immobilier. La devise américaine n'en demeure pas moins proche de ses plus hauts niveaux depuis avril 2025, pénalisant l'attrait des actifs libellés en dollars.

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D'après l'outil FedWatch du groupe CME, les marchés estiment désormais à 95,7 % la probabilité que la Fed relève ses taux directeurs de 25 points de base en décembre prochain, contre une probabilité de seulement 4,3 % pour une hausse plus marquée de 50 points de base.