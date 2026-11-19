Le Secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, a rencontré, mercredi 18 novembre 2026, au siège du ministère, une délégation de la Banque Africaine de Développement (BAD), conduite par Bernice Savy, en présence de représentants de plusieurs établissements placés sous la tutelle du ministère et de cadres de l'administration.

Cette réunion a été consacrée à l'examen de l'état d'avancement des projets et des programmes financés dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et le Groupe de la Banque africaine de développement dans le secteur énergétique.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission consultative effectuée par une délégation de la BAD en Tunisie, du 13 au 27 novembre courant. Cette mission porte notamment sur l'évaluation à mi-parcours du programme d'action de la Banque pour la période 2024-2029, ainsi que sur l'examen de la performance de son portefeuille de projets et l'évaluation de leurs retombées sur les plans économique et du développement.

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Les échanges ont également porté sur l'état d'avancement des projets en cours dans les domaines de l'énergie et des énergies renouvelables. À cette occasion, l'accent a été mis sur la nécessité d'accélérer le rythme de leur mise en oeuvre.

Les deux parties ont, par ailleurs, examiné les perspectives de renforcement de leur coopération dans le secteur énergétique au cours de la prochaine période.