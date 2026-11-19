Dans la continuité de l'annonce faite en juin 2026 concernant le lancement du programme de la compagnie aérienne britannique Jet2 à destination de l'aéroport international d'Enfidha-Hammamet, TAV Tunisie a le plaisir d'annoncer l'ajout d'une nouvelle liaison directe au départ de l'aéroport de Londres-Gatwick pour la saison estivale 2027.

Cette nouvelle desserte vient compléter les liaisons déjà annoncées par Jet2 entre plusieurs de ses bases britanniques et Enfidha-Hammamet. Elle témoigne de la montée en puissance progressive du programme inaugural de la compagnie vers la Tunisie et contribue à renforcer davantage la présence de la destination tunisienne sur le marché britannique.

Grâce à cette nouvelle annonce, le programme de Jet2 vers la Tunisie couvrira désormais six bases britanniques desservant l'aéroport international d'Enfidha-Hammamet, selon le programme suivant :

· Aéroport de Birmingham : deux vols hebdomadaires, les mercredis et samedis, du 1er mai au 30 octobre 2027.

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· Aéroport d'East Midlands : un vol hebdomadaire, chaque samedi, du 1er mai au 30 octobre 2027.

· Aéroport de Leeds Bradford : un vol hebdomadaire, chaque samedi, du 1er mai au 30 octobre 2027.

· Aéroport de Manchester : deux vols hebdomadaires, les mardis et vendredis, du 7 mai au 29 octobre 2027.

· Aéroport de Londres-Stansted : deux vols hebdomadaires, les mercredis et dimanches, du 2 mai au 31 octobre 2027.

· Aéroport de Londres-Gatwick : deux vols hebdomadaires, les mercredis et samedis, du 1er mai au 30 octobre 2027.

L'ouverture de cette nouvelle liaison entre Londres-Gatwick et Enfidha-Hammamet constitue une étape importante dans le développement du partenariat entre Jet2 et TAV Tunisie. Elle permettra d'ajouter 12 296 sièges au programme estival 2027 de la compagnie britannique, portant ainsi le nombre total de sièges à l'arrivée à 52 578 pour la saison été 2027.

Cette nouvelle desserte permettra également d'élargir la couverture commerciale du programme de Jet2 en intégrant l'un des principaux bassins de voyageurs du Royaume-Uni.

Elle offrira ainsi aux touristes britanniques un accès direct supplémentaire aux principales destinations touristiques desservies par l'aéroport international d'Enfidha-Hammamet, notamment Hammamet, Sousse, Port El Kantaoui et le Cap Bon.