Adapté du célèbre roman Les Frasques d'Ébinto de l'écrivain ivoirien Amadou Koné, le film « Ébinto » a rencontré un accueil enthousiaste lors de son avant-première, mercredi 18 novembre 2026, au cinéma Pathé de Dakar. Face à l'affluence, une seconde projection a été organisée. Un succès qui témoigne de l'intérêt du public sénégalais pour les productions cinématographiques africaines et de la capacité des grandes œuvres littéraires du continent à traverser les générations.

Dès les premières séquences, le récit installe une proximité avec le spectateur. Ébinto n’est pas seulement le personnage d’une fiction, il incarne cette jeunesse qui nourrit des ambitions, imagine son avenir et se retrouve parfois confrontée à des choix dont elle ne mesure pas immédiatement les conséquences.

L’amour, les responsabilités, les regrets et les désillusions s’entremêlent dans une histoire profondément humaine. Au fil de la projection, le public, particulièrement attentif et impliqué, a accompagné les différentes émotions du récit. Les réactions dans la salle témoignaient de cette capacité du film à faire écho à des expériences et à des questionnements universels.

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Cet intérêt s’est également traduit par une mobilisation remarquable. La première séance a affiché complet, au point de nécessiter l’organisation d’une seconde projection le même jour. Au total, deux salles du cinéma Pathé ont accueilli les spectateurs venus découvrir cette production ivoirienne. Une réception qui illustre la rencontre entre une œuvre née en Côte d’Ivoire et un public sénégalais.

D’une œuvre littéraire africaine à une nouvelle expérience cinématographique

Avant d’habiter les écrans, Ébinto a d’abord vécu dans les pages d’un livre. Publié en 1975, Les Frasques d’Ébinto, d’Amadou Koné, s’est imposé au fil des années comme une œuvre marquante de la littérature africaine. À travers le parcours de son personnage principal, le romancier interroge les conséquences des choix individuels, la fragilité des ambitions et les responsabilités qui accompagnent le passage à l’âge adulte.

Près d’un demi-siècle après sa publication, cette histoire retrouve ainsi une nouvelle existence grâce au cinéma. Le passage de l’écrit à l’image ne lui retire pas sa portée initiale. Il lui offre plutôt un autre langage, capable de toucher un public qui n’a pas nécessairement découvert l’histoire à travers le livre.

Réalisé par Luc Gnépa et produit par Charly Kodjo, le long métrage donne corps aux personnages imaginés par Amadou Koné. Ephraïm Oka prête ses traits à Ébinto, tandis que le personnage de Monique participe à cette trajectoire sentimentale qui constitue l’un des ressorts essentiels du récit. Le jeu des comédiens, porté par une belle cohésion d’ensemble, contribue à restituer les tensions et les nuances émotionnelles de cette histoire.

Une rencontre cinématographique entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal

Après des projections en Côte d’Ivoire et en France, le film poursuit son parcours au Sénégal. Cette étape dakaroise témoigne également des passerelles culturelles qui se construisent entre les pays africains. Au-delà de ses origines ivoiriennes, Ébinto porte en effet une contribution sénégalaise, notamment à travers le travail de montage confié à une jeune professionnelle sénégalaise formée entre les deux pays.

Pour Charly Kodjo, voir un film ivoirien rencontrer le public sénégalais constitue un moment important de cette aventure cinématographique. Une rencontre qui dépasse les frontières nationales et rappelle que les histoires racontées sur le continent peuvent trouver un écho bien au-delà de leur territoire d’origine.

Au fond, la force d’Ébinto réside peut-être dans cette question que son histoire laisse derrière elle : sommes-nous toujours conscients de la portée de nos choix au moment où nous les faisons ? C’est toute la profondeur du roman d’Amadou Koné, dont l’adaptation au cinéma permet aujourd’hui à une nouvelle génération de redécouvrir les interrogations.

À Dakar, mercredi soir, les spectateurs n’ont pas simplement assisté à la projection d’un film. Ils ont retrouvé, à travers le destin d’un personnage, une histoire qui invite à regarder autrement les rêves, les décisions et leurs conséquences. Et c’est peut-être là que réside la véritable longévité d’une œuvre : sa capacité à continuer de nous parler, même lorsque le temps a passé.