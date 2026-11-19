L'accord prévoyant une prime mensuelle de 275 dinars au profit des chauffeurs de camions citernes transportant des carburants ne remet pas en cause, pour le moment, la grève annoncée les 23, 24 et 25 novembre 2026. Cette précision a été apportée mercredi 18 novembre par Slim Sehimi, Secrétaire Général de la Fédération Générale du Pétrole et des Prix Chimiques, relevant de l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT).

Intervenant sur les ondes de la radio, le responsable syndical a qualifié cet accord d'avancée positive. Il a toutefois précisé que la fédération n'avait reçu aucune notification officielle à ce sujet. L'accord a uniquement fait l'objet d'un communiqué conjoint des chambres nationales des sociétés de distribution des produits pétroliers et du transport des matières dangereuses, relevant de l'UTICA.

Slim Sehimi a rappelé que le premier préavis de grève avait été déposé à la fin du mois d'août, pour un mouvement initialement prévu les 23 et 24 septembre. Celui-ci avait été reporté dans l'attente d'une solution. Un nouveau préavis a ensuite été émis pour les 23, 24 et 25 novembre.

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Le responsable syndical a souligné que l'annonce d'un accord entre les deux chambres professionnelles ne suffit pas à annuler la grève. Cette décision nécessite une séance de conciliation officielle réunissant toutes les parties concernées, y compris la représentation syndicale, ainsi que la signature d'un procès-verbal d'accord.

Il a, dans ce contexte, appelé le ministère des Affaires Sociales à intervenir et à convoquer une séance de conciliation, conformément à l'article 370 du Code du travail. Il a précisé que la fédération avait déjà adressé des correspondances aux différentes parties concernées et relancé le ministère pour fixer une date de réunion.

Sehimi a également rappelé que l'accord de référence, conclu en 2019, avait été signé par trois parties : l'UGTT, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) et le gouvernement. Toute modification de ses dispositions doit donc faire l'objet d'une négociation et obtenir l'approbation de l'ensemble des signataires.

Le responsable syndical a enfin affirmé que la fédération était disposée à faire des concessions pour parvenir à un compromis tenant compte de l'intérêt national et des préoccupations des citoyens. Selon lui, les avancées sur les aspects financiers pourraient accélérer le règlement du différend.

La Fédération Générale du Pétrole et des Produits Chimiques attend désormais l'intervention du ministère des Affaires Sociales pour organiser une séance de conciliation. Slim Sehimi s'est dit confiant quant à la possibilité de parvenir rapidement à un accord susceptible d'éviter la grève des 23, 24 et 25 novembre.