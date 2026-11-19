La Tunisie et le Japon ont signé, le 18 novembre 2026, un accord de prêt complémentaire de 9,559 milliards de yens, soit 175,86 millions de dinars, destiné à financer l'achèvement de la station de dessalement de l'eau de mer de Sfax. Ce nouveau financement vient renforcer le partenariat tuniso-japonais dans un secteur devenu stratégique face à la raréfaction des ressources hydriques et aux effets du changement climatique.

La cérémonie de signature, organisée au ministère des Affaires étrangères, a été présidée par les ministres des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, en présence de représentants japonais, notamment l'ambassadeur Saito Jun et le directeur général chargé du Moyen-Orient et de l'Europe à l'Agence japonaise de Coopération Internationale (JICA), Kotaro Tanaka.

En parallèle, la Tunisie et la JICA ont signé un procès-verbal de discussions portant sur un projet d'amélioration de l'efficacité des réseaux de distribution d'eau potable à Sfax. Mené avec la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), ce programme vise à optimiser les performances des réseaux et à améliorer la qualité de l'approvisionnement dans la région.

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Au-delà de son apport financier, cet accord répond à un enjeu majeur : renforcer la sécurité hydrique du centre-est tunisien, où la pression sur les ressources conventionnelles s'accentue. La station de Sfax constitue, à cet égard, un projet structurant. D'une capacité initiale de 100 000 mètres cubes par jour, extensible à 250 000 mètres cubes, elle doit couvrir les besoins d'environ un million d'habitants. Elle contribuera également à réduire la dépendance aux eaux souterraines et aux ressources des barrages.

Les responsables tunisiens ont souligné l'importance de cet investissement pour renforcer la résilience de l'économie nationale face aux changements climatiques et garantir la continuité des activités économiques et sociales. Mohamed Ali Nafti a, pour sa part, réaffirmé la volonté de la Tunisie d'élargir sa coopération avec le Japon dans les infrastructures, les énergies renouvelables, la santé, les technologies de l'information et la recherche scientifique.

De son côté, Tokyo a réitéré son engagement à accompagner les projets de développement tunisiens, notamment dans le domaine des infrastructures hydrauliques. La JICA, présente en Tunisie depuis 1975, a également confirmé sa disponibilité à poursuivre son soutien financier et technique.

Ce financement s'inscrit ainsi dans une coopération bilatérale de longue date, dont les deux pays célèbrent en 2026 le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Il traduit aussi l'importance croissante des investissements dans les infrastructures hydrauliques pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable et renforcer l'adaptation de la Tunisie aux contraintes climatiques.