Rien ne la prédestinait à diriger un groupement de développement agricole. Pourtant, depuis son élection à la tête du GDA Borj Sougui, Takoua Merghni trace son chemin avec détermination, multipliant les initiatives pour faire grandir la structure.

Depuis qu'elle a été élue à la tête de la structure, le GDA Borj Sougui, à Mornag, a pris son envol. Pourtant, au départ, elle ne connaissait rien à la gestion. Diplômée en sciences de la vie et de la Terre (SVT), son rêve était de devenir, tout simplement, enseignante dans cette discipline. Mais le sort en a décidé autrement. Aujourd'hui, elle se consacre entièrement au développement de la structure où les vents de la vie l'ont poussée. Les yeux espiègles et le sourire déterminé, Takoua Merghni rembobine le fil de son histoire avec beaucoup de fierté, mais aussi d'humilité.

Faire évoluer la structure

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Rencontrée en marge des journées récemment organisées par l'association Shanti autour du thème du leadership féminin dans les structures professionnelles agricoles, Takoua était venue représenter son groupement et porter la voix de la femme agricole, cette infatigable abeille qui s'active dans sa ruche. Financement, difficultés d'accès aux marchés, procédures administratives rébarbatives et souvent incomprises...

Le regard perçant et les mains animées, Takoua énumère les écueils auxquels elle est confrontée depuis qu'elle a pris les rênes du GDA. Mais c'est surtout son ambition de voir grandir et évoluer la structure qui retient l'attention. En 2020, un concours de circonstances l'a propulsée à la tête du GDA Borj Sougui : sa présidente de l'époque venait de démissionner. Les membres ont alors porté leur choix sur elle, alors même qu'elle était novice dans le domaine et que son adhésion au groupement était récente (2018).

« À cette époque, j'étais au chômage et je ne savais même pas ce qu'était un GDA. Mais, à la faculté, j'avais une vie associative très active. Et c'est ce qui m'a aidée à bien endosser ce rôle », nous confie-t-elle. Elle ajoute : « Avant mon adhésion au groupement, j'étais obnubilée par une seule idée : devenir enseignante de SVT, ma spécialité de formation. Mais, après mon élection à la tête du GDA, je me suis dit que le jeu en valait la chandelle et que je devais donner sa chance à cette expérience. Et depuis, que de chemin parcouru ! ».

Ne pas y aller par quatre chemins

Si son adhésion au groupement agricole a fini par changer le cours de sa trajectoire professionnelle, Takoua affirme avoir beaucoup appris depuis. La première leçon qu'elle applique à la lettre est de ne pas y aller par quatre chemins lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, mais aussi de faire preuve d'initiative pour pouvoir avancer. «Je suis très proche des femmes du GDA. Et ensemble, nous avons pu accomplir beaucoup de progrès», poursuit-elle.Aujourd'hui, l'activité du groupement, qui compte une cinquantaine de travailleurs agricoles, dont une quarantaine de femmes, ne se limite plus à la valorisation des produits du terroir. Le GDA propose également plusieurs autres services.

«Notre objectif est de diversifier et de consolider les revenus du groupement. Nous avons mis en place des services de location d'équipements, mais aussi de préparation des pauses-café », explique Takoua.Le groupement contribue désormais au développement d'une marque collective baptisée «Kounouz Ben Arous», qui fédère les quatre GDA du gouvernorat de Ben Arous, réunis pour lancer cette enseigne. «La marque collective a été créée pour permettre aux quatre GDA de participer aux foires et aux événements sous une même bannière, sans exclusion. Elle vise également à résoudre les problèmes liés à la hausse des coûts des matières premières. Nous avons constaté que la mutualisation des achats permettait de réduire les coûts, mais aussi de maintenir, grâce à un cahier des charges, un niveau de qualité uniforme pour l'ensemble des produits fabriqués par les femmes des GDA », explique-t-elle.

Pour Takoua, tous les projets réalisés ne constituent qu'un début, annonciateur de lendemains meilleurs. Certes, les obstacles persistent : entre une bureaucratie pesante et des besoins de financement qui restent à satisfaire, le chemin à parcourir est encore semé d'embûches. Mais, à ses yeux, le plus important reste de faire évoluer le regard porté sur la femme agricole. Car, comme elle le souligne, « elle est la locomotive et le coeur battant du secteur agricole».