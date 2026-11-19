Les prix de plusieurs produits de première nécessité connaissent une hausse depuis dimanche soir sur les marchés du territoire d'Isangi, dans la province de la Tshopo. Cette situation intervient dans un contexte de perturbation du trafic fluvial, consécutive à la grève annoncée par les armateurs pour protester contre la mesure gouvernementale interdisant la navigation des baleinieres en bois sur le fleuve Congo.

La perturbation du transport fluvial commence à affecter le pouvoir d'achat des habitants du territoire d'Isangi. Depuis dimanche soir, les prix de plusieurs produits de première nécessité ont augmenté sur les marchés locaux.

Selon des habitants d'Isangi, le litre d'essence est passé de 5 000 à 6 000, voire 7 000 francs congolais. Le gobelet de haricots, qui se vendait à 2 500 francs congolais, coûte désormais 3 000 francs congolais; tandis que le prix d'une barre de savon est passé de 1 500 à 2 000 francs congolais.

Un ultimatum de trois mois

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Ce changement fait suite au mouvement de grève annoncé par les armateurs sur le fleuve Congo et ses affluents.

Depuis lundi, certains responsables de baleinières en bois ont en effet décidé de ne pas lever l'ancre dans plusieurs zones. Ils entendent ainsi protester contre la mesure du gouvernement qui accorde aux propriétaires d'embarcations un délai de trois mois pour transformer leurs bateaux en métal.

La Nouvelle Société civile congolaise (NSCC) dans la zone confirme cette hausse. Son président, Adonis Mobey, l'explique notamment par les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques pour se rendre à Kisangani, leur principal lieu d'approvisionnement.

« En lançant cette mesure, il fallait que le gouvernement puisse accompagner et soutenir les opérateurs économiques en mettant à leur disposition un moyen de transport approprié et efficace, notamment des baleinières métalliques », explique Adonis Mobey.

La société civile plaide pour des alternatives au transport fluvial

Face aux difficultés de déplacement des populations et d'acheminement des marchandises par voie fluviale, cet acteur de la société civile appelle également à l'accélération des travaux de construction de la route Yengele-Yaikela. Il estime que cette infrastructure pourrait faciliter les échanges entre les zones de production agricole et les centres de consommation:

« Cela fait presque deux ans que ces travaux n'arrivent toujours pas à leur terme. Nous demandons que les routes qui relient Isangi à l'intérieur du territoire, là où se trouvent les agriculteurs, soient réhabilitées et remises en état, afin de faciliter l'évacuation des produits agricoles ".

Par ailleurs, deux baleinières ont pu quitter Isangi mardi après-midi à destination de Kisangani, à la suite d'échanges avec les autorités locales. Cette reprise partielle du trafic pourrait contribuer à atténuer les difficultés d'approvisionnement, même si la situation reste préoccupante pour les habitants et les opérateurs économiques.