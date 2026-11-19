De violents combats opposent, depuis mercredi matin, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), appuyées par les combattants Wazalendo, aux éléments du Front pour la refondation de la Nation (FRN), que des sources militaires présentent comme soutenus par le Rwanda. Au moins sept civils ont été blessés et des centaines de ménages ont fui les affrontements dans l'agglomération de Nyabiondo, en territoire de Masisi. La situation reste tendue dans la zone.

Les affrontements ont éclaté vers 5 heures du matin, ce mercredi, dans l'agglomération de Nyabiondo, chef-lieu du secteur d'Osso-Banyungu, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu.

Selon plusieurs sources locales, les échanges de tirs se poursuivaient encore à la mi-journée, notamment aux abords de la colline de Mukikonda, qui surplombe l'agglomération.

Cette position stratégique, contrôlée par le FRN, figure parmi les principales cibles des opérations menées par les FARDC et les combattants Wazalendo.

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D'après les sources consultées par Radio Okapi, l'offensive des forces gouvernementales aurait débuté mardi soir dans la localité de Mahanga, située à la limite des territoires de Masisi et de Walikale, avant de s'étendre en direction de Nyabiondo.

Des populations civiles prises au piège des combats

Surprises par les détonations d'armes lourdes et légères, de nombreuses personnes sont restées confinées dans leurs habitations. D'autres habitants ont fui vers le Centre de santé de référence de Nyabiondo ainsi que vers la base de Médecins sans frontières (MSF), à la recherche d'un abri.

La société civile locale fait état d'au moins sept civils blessés dans ces affrontements. Par ailleurs, des centaines de ménages auraient quitté leurs habitations pour échapper aux combats.

Alors que les opérations militaires se poursuivent, la situation demeure volatile à Nyabiondo et dans ses environs. Les populations civiles restent particulièrement exposées aux conséquences de ces affrontements.