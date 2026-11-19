Il a plu toute la journée de ce mercredi 18 novembre 2026 sur une bonne partie de la ville de Kinshasa. Et comme d'habitude, cela a entrainé des inondations dans plusieurs quartiers, surtout ceux situés dans la partie basse. Ceux qui se trouvent sur les collines ont, eux, connu des avancées des têtes d'érosion.

Les inondations ont eu lieu dans plusieurs quartiers. C'est le cas de Mozindo, situe près de la rivière Bitshaku Tshaku à Barumbu. Ici, il a été impossible, par exemple, d'emprunter l'avenue Itaga sans plonger ses pieds dans l'eau.

« Ça c'est Itaga, l'avenue est vraiment pleine d'eau .... Tous ceux qui sont dans leurs maisons sont bloqués, ils ne savent pas en sortir », témoigne un habitant.

La commune de Kalamu n'est pas épargnée, les eaux de la rivière Kalamu ont débordé, causant des inondations notamment au quartier Kimbangu, à Matonge et du côté de Kauka.

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A Bandalungwa, les habitations situées près de la rivières Makelele et voisines du pont Lunda Bululu ont aussi reçu leur part des eaux de cette rivière.

Heureusement, à plusieurs endroits dans la ville, l'eau a fini par se retirer quelques heures après.

Les érosions ont progressé

Du côté des collines, les érosions ont progressé. C'est le cas aux quartiers Tshimbayi et Badiadingi dans la commune de Selembao. C'est notamment sur l'avenue de l'usine du côté de Masanga Mbila et aussi l'avenue Mputu Mpanzu.

Certaines sont coupées dans le sens de la longueur sous la pression des eaux de ruissellement, laissant des maisons et parcelles au bord du vide. Par endroit, la progression des érosions a entrainé la chute des poteaux de la Société nationale d'électricité (SNEL).

« Après la pluie de ce matin, nous avons constaté une nouvelle progression de l'érosion du quartier Libération, sur l'avenue Congo-Fort, dans le tronçon séparant les quartiers Libération et Mbuku. Pour faire face à cette situation, notre brigade d'assainissement va installer une antenne à proximité du site afin de lutter contre l'avancement de cette érosion », a déclaré à l'ACP Joseph Lusala, chef du quartier Libération de Kisenso.

Plus d'une dizaine de maisons d'habitation ont aussi été emportées dans le quartier Kimbuta, dans la commune de Mont-Ngafula, à la suite de la progression des têtes d'érosion.