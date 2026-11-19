La Fédération internationale de football association (FIFA) a publié sa dernière mise à jour du classement mondial FIFA/Coca-Cola. La République démocratique du Congo enregistre une progression d'une place et occupe désormais le 39e rang mondial avec 1 503,08 points.

Cette avancée permet aux Léopards de poursuivre leur remontée dans la hiérarchie mondiale, dans un contexte marqué par les récentes performances encourageantes de la sélection nationale avec une victoire et un match nul enregistré face à la Sierra-Leone lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Au niveau africain, le Maroc confirme son statut de première nation du continent en conservant sa 5e place mondiale. Les Lions de l'Atlas gagnent deux rangs et demeurent la meilleure équipe africaine du classement.

La Côte d'Ivoire, gagne une place et se retrouve 28e au monde avec 1 565,93 points, tandis que le Nigeria progresse également d'un rang pour se positionner à la 29e place. Le Mali réalise l'une des meilleures progressions du classement avec un bond de quatre places, atteignant le 43e rang mondial.

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En revanche, l'Algérie recule de quatre positions et se classe désormais 32e au monde. L'Égypte perd une place et occupe le 26e rang mondial.

Dans le top 10 mondial, l'Espagne conserve la tête du classement avec 2 004,48 points devant l'Argentine (2e) et la France (3e). L'Angleterre reste quatrième, alors que le Maroc, cinquième, devance désormais le Portugal (6e) et le Brésil (7e). La Belgique (8e), les Pays-Bas (9e) et la Colombie (10e) complètent le groupe des dix meilleures nations de football.

Le top 10 africain du dernier classement FIFA se présente comme suit :