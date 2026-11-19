Face aux incertitudes économiques et à la montée du protectionnisme, la coopération internationale apparaît comme un impératif. À Shenzhen, le sommet de l'APEC place l'ouverture commerciale, l'innovation technologique et une croissance plus inclusive au coeur des réponses aux défis de l'économie mondiale.

Un nouveau souffle. C'est ce que le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique, ou APEC, qui se tient à Shenzhen, en Chine, compte donner à l'économie régionale et, par ricochet, à l'économie mondiale.

Entre ralentissement de la croissance, tensions commerciales, fragmentation des échanges et mutations technologiques, les perspectives économiques internationales imposent de repenser les mécanismes de coopération. Un fait reconnu par les participants au sommet de Shenzhen. À l'occasion de son discours d'ouverture du sommet des dirigeants d'entreprise, hier, Xi Jinping, chef de l'État chinois, a lancé un appel en faveur d'une économie mondiale davantage fondée sur l'ouverture, l'innovation et la coopération.

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Le constat dressé par le dirigeant chinois dépasse les frontières de l'Asie-Pacifique. « Actuellement, notre monde traverse des changements et des turbulences, la croissance mondiale peine à reprendre et l'unilatéralisme et le protectionnisme gagnent du terrain », soutient-il. Dans un environnement international marqué par la multiplication des obstacles commerciaux et les incertitudes géopolitiques, la question de l'avenir des échanges internationaux devient centrale, à entendre les prises de parole d'hier. Pour Xi Jinping, le choix est sans ambiguïté. «L'histoire nous enseigne que l'ouverture mène au progrès et le repli sur soi conduit à la régression», souligne le chef d'État chinois.

Cette déclaration résume l'un des principaux enjeux du sommet qui consiste à préserver les acquis de la mondialisation tout en adaptant les règles du commerce international aux nouvelles réalités économiques. Le président chinois a notamment plaidé pour la sauvegarde du système commercial multilatéral centré sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la libre circulation des investissements et la stabilité des chaînes mondiales d'approvisionnement. Autant de conditions jugées essentielles pour éviter une fragmentation durable de l'économie internationale.

Au-delà des échanges commerciaux, l'intégration économique suppose également de renforcer les connexions entre les marchés.

Sommet tripartite

S'agissant de la zone Asie-Pacifique, en particulier, la proposition de progresser vers une zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique, ainsi que le développement du commerce électronique transfrontalier et de la numérisation des procédures douanières, est mise en avant comme une démonstration de cette volonté. La mise en place d'une Zone de libre-échange continentale africaine ou ZLECAf est également un défi qui reste à concrétiser en Afrique pour faciliter la connexion économique entre les États du continent.

L'enjeu des zones de libre-échange est de faciliter les échanges, de réduire les obstacles et de rendre les circuits économiques internationaux plus fluides et plus résilients. L'accélération des nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle, est une des voies indiquées durant le sommet de l'APEC pour faciliter cet objectif d'intégration économique. Pourtant, le numérique, particulièrement l'intelligence artificielle, semble être un nouveau champ de concurrence et de dispute entre les grandes puissances.

À Shenzhen, Xi Jinping a toutefois appelé au renforcement des partenariats scientifiques et technologiques, estimant que l'innovation doit devenir un moteur direct de la croissance. Il insiste également sur la nécessité d'associer cette transformation à la transition verte et au développement bas carbone. Cette idée impose toutefois des réflexions sur le partage des bénéfices du progrès technologique. Toutes les économies ne disposent pas des mêmes capacités d'investissement, d'infrastructures et de compétences. Le président chinois a ainsi mis en garde contre une approche uniforme de la coopération. Il a appelé à renforcer les partenariats avec les économies en développement et à faire de la santé publique, de l'énergie, des transports et de la sécurité alimentaire des domaines prioritaires.

« Il faut concilier l'efficacité et l'équité », défend-il.

Par ailleurs, durant la cérémonie d'hier, l'homme fort de la Chine a rappelé le lien étroit entre stabilité et prospérité. Par stabilité, il faut entendre ici la stabilité politique, mais aussi la stabilité dans les relations internationales ainsi que la paix. « La stabilité est le préalable à la sécurité, et la sécurité, le préalable à la prospérité », a affirmé Xi Jinping, appelant au dialogue pour régler les différends et à la solidarité pour relever les défis communs.

Il est justement attendu du sommet de l'APEC qu'il apporte des avancées, ou du moins des débuts d'initiatives concrètes allant dans le sens d'une paix et d'une stabilité globales, d'un fléchissement du protectionnisme. Ce jour, les regards du monde se tourneront en effet vers Shenzhen. S'y tiendra le sommet tripartite entre Xi Jinping, Donald Trump, président des États-Unis, et Vladimir Poutine, président de la Russie.