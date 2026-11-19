La sélection malgache enchaîne une série de rencontres sans victoire dans la campagne qualificative à la CAN 2027. La mission sera quasi impossible pour le coach Corentin Martins et ses protégés.

Renouer avec la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations est devenu un rêve difficile à réaliser pour les Barea après l'épopée de 2019 en Égypte.

Mathématiquement, Madagascar est éliminé et n'est plus dans la course après un parcours sans victoire à l'issue des quatre journées disputées dans le groupe L.

L'équipe surprise de la Guinée-Bissau avait défait, mardi soir, au stade national du 24-Septembre à Bissau, les protégés du coach Corentin Martins (2-0). Créditée de 10 points, la Guinée-Bissau caracole en tête du groupe. Le Nigeria, considéré comme favori du groupe, se trouve en deuxième position, totalisant 7 unités.

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Madagascar et la Tanzanie, cette dernière étant l'un des pays hôtes de la prochaine CAN et qualifiée d'office, occupent respectivement les deux dernières places (2 points chacun). Madagascar est à huit longueurs du leader alors qu'il ne reste plus que deux matchs à jouer dans cette campagne de qualification. Les Barea avaient entamé l'aventure par une défaite contre les Super Eagles nigérians (1-2), puis avaient enchaîné avec un match nul un but partout contre les Taifa Stars tanzaniens fin septembre. Le sélectionneur franco-portugais n'avait quasiment pas revisité ses éléments pour les troisième et quatrième journées, début novembre. Les Barea n'ont pu faire mieux pour remonter la pente et espérer rester dans la course.

Mission impossible

Madagascar et la Guinée-Bissau se sont séparés sur un score d'un but partout au match aller jeudi, puis les Barea se sont inclinés 0 à 2 au retour ce mardi. Le sélectionneur a-t-il fait le nécessaire pour détecter de nouveaux éléments potentiels afin de renforcer le groupe ? Les joueurs repérés ne voudraient peut-être pas non plus se consacrer et s'aventurer avec la sélection malgache, compte tenu des antécédents concernant les retards de paiement des indemnités et primes des joueurs et des membres du staff technique et médical.

Comme dans le cas de plusieurs autres sélections, la démission du sélectionneur est logique après une telle série de défaites et de matchs sans victoire, d'après les passionnés du ballon rond et les fans des Barea. Outre le remplacement du coach principal et de son staff, plus d'un propose un remaniement quasi intégral du groupe et de confier en majorité la mission aux locaux en guise de test réel pour les deux dernières journées contre le Nigeria et la Tanzanie au mois de mars 2027.

Les amoureux du foot proposent également de confier l'encadrement technique des Barea aux locaux au lieu de dépenser des salaires exorbitants pour un ou des techniciens étrangers qui n'ont rien prouvé ni apporté en termes de résultats.