La population augmente et les constructions se multiplient à la périphérie d'Antananarivo. Cette croissance met à rude épreuve les infrastructures existantes et pose de nouveaux défis en matière d'aménagement du territoire.

À Ampitatafika, le maire estime à 600 le nombre de logements construits au cours des cinq dernières années. Dans les communes périphériques de la capitale, l'urbanisation est particulièrement marquée autour des chefs-lieux. « À Sabotsy Namehana, les terrains autour du chef-lieu de commune sont presque tous occupés par des constructions. Il reste encore quelques espaces disponibles, mais les nouvelles constructions devront désormais respecter les normes », indique le maire de Sabotsy Namehana, Njakanavalona Randrianarivelo. Il précise que les permis de construire sont désormais délivrés en collaboration avec le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, après une étude technique visant à vérifier la conformité des projets au plan d'urbanisme.

Le non-respect des règles d'urbanisme constitue l'un des principaux problèmes liés à cette expansion. Les constructions irrégulières se multiplient notamment à Ankadikely Ilafy, à Ampitatafika et à Sabotsy Namehana. « Des habitations sont construites sans respecter les plans d'alignement et les plans d'urbanisme. Selon les textes, les constructions doivent respecter un recul de 10 à 15 mètres par rapport à l'axe de la route. Pourtant, beaucoup commencent leurs fondations directement au niveau des bornes de délimitation », déplore Nirina Ramiadamahefa, maire d'Ankadikely Ilafy.

La croissance démographique et la multiplication des constructions accentuent la pression sur les infrastructures de base. Les marchés, les canaux d'évacuation des eaux, les réseaux d'eau et d'électricité ainsi que les routes peinent à répondre aux besoins des habitants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sans véritable organisation

« Il n'existe pratiquement plus de routes permettant aux voitures de circuler à l'intérieur des quartiers. La plupart des constructions ne respectent pas les alignements. Il ne reste parfois qu'un mètre de passage, juste assez pour les deux-roues », explique Rado Ramparaoelina, maire d'Ampitatafika.

Plusieurs routes secondaires relient les communes entre elles. Certaines collectivités ont commencé à les paver ou à les goudronner. Dans la plupart des communes périphériques, les voies communales manquent de trottoirs.

« Auparavant, les constructions se faisaient sans véritable organisation. Les règles d'alignement n'étaient pas respectées et les maisons étaient bâties directement au bord des routes. Résultat: il n'y a pas de trottoirs », poursuit Njakanavalona Randrianarivelo. Les marchés communaux peinent eux aussi à suivre la croissance de la population. Le manque de place favorise le développement du commerce informel le long des routes.

Pour leur approvisionnement en eau, les habitants dépendent principalement du réseau de la Jirama, des forages et des puits. La production de la Jirama ne suffit pas toujours à couvrir la demande. Les quartiers situés en hauteur, notamment à Alasora et à Ampitatafika, connaissent des difficultés d'approvisionnement. La Jirama assure également la distribution d'électricité dans ces communes. De nombreux foyers attendent encore une extension du réseau pour être raccordés.

Risques d'inondation

Les inondations figurent parmi les principales menaces qui pèsent sur les communes périphériques. À Ampitatafika, le maire redoute une montée des eaux lors de la prochaine saison des pluies, car plusieurs brèches dans les digues restent à réparer. « Un tronçon de 100 mètres a été réparé par la Banque mondiale. Mais deux autres sections de 40 mètres chacune n'ont toujours pas été réhabilitées. La commune a également réparé une portion de 18 mètres, mais le compactage n'est pas suffisant. Elle risque donc de céder à nouveau en cas de forte montée des eaux», explique Rado Ramparaoelina.

Dans plusieurs localités autour de la capitale, des constructions empiètent sur les canaux d'évacuation. Dans le fokontany d'Ankaditany, à Ampitatafika, un particulier aurait obstrué, en réalisant un remblai, une buse d'un mètre de diamètre. À Anosizato Andrefana et à Ampitatafika, certaines habitations sont implantées sur les digues, ce qui fragilise ces ouvrages. À Ikianja, dans la commune d'Ambohimangakely, des constructions empiètent également sur les voies d'écoulement des eaux. Des remblais illégaux à Alasora et à Ambohimangakely risquent d'aggraver les inondations.

« Une ville doit comporter des espaces bâtis et des espaces non bâtis. Il faut privilégier les constructions en hauteur afin de préserver, en contrebas, les espaces nécessaires à l'écoulement des eaux. Si l'on ne respecte pas le cheminement naturel de l'eau dans les fonds de vallée, les risques d'inondation deviennent importants », explique Voninkazo Randrianarisolo, architecte, urbaniste et gérante de la société Ezaaka.

Le non-respect des règles d'urbanisme compromet également les futurs aménagements routiers. « Si des travaux d'élargissement des routes deviennent nécessaires à l'avenir, ils seront impossibles à réaliser, car les constructions ne respectent pas les plans d'alignement », prévient Nirina Ramiadamahefa. Là où les bâtiments empiètent sur l'emprise nécessaire aux travaux, les projets routiers peuvent entraîner des démolitions et des expropriations.

Les communes manquent de moyens pour faire face à cette urbanisation, notamment pour réhabiliter les digues endommagées. Selon les élus, les interventions de certains propriétaires fonciers compliquent l'application des règles d'urbanisme et contribuent au maintien de situations irrégulières.

La croissance démographique et l'exode rural devraient encore accentuer la pression sur les communes périphériques. « Le doublement de la population à l'horizon 2050 est inévitable. Pourtant, la ville n'a déjà plus la capacité d'absorber l'exode rural », estime Voninkazo Randrianarisolo.

Selon l'urbaniste, le manque d'équipements et de services de base en milieu rural pousse de nombreuses personnes à s'installer en ville. « L'urbanisme concerne tous les aspects de la vie quotidienne : se nourrir, travailler, se loger, se déplacer, se soigner et s'éduquer. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, les populations continuent de migrer vers les villes », explique-t-elle.

L'absence de planification peut aussi compliquer l'intervention des secours, notamment en cas d'incendie. « Il faut prévoir des infrastructures, notamment des routes suffisamment larges. Si une voie ne mesure qu'un mètre, les sapeurs-pompiers ne pourront pas y accéder pour intervenir », souligne-t-elle.

Voninkazo Randrianarisolo préconise d'élaborer des règlements d'urbanisme dans les communes périphériques, de les faire appliquer et de sensibiliser les habitants au respect des normes de construction. Elle appelle également les communes à définir une stratégie d'aménagement à l'échelle du Grand Antananarivo, car les décisions prises par l'une peuvent avoir des répercussions sur les autres.