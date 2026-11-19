« Les défis qui nous attendent restent considérables », déclare le chef de l'État. La SADC salue les avancées du processus électoral, tout en soulignant les défis qui restent à relever.

La mission des délégations de la SADC, dirigées par Joyce Banda, présidente du Panel des sages de cette organisation régionale regroupant les pays d'Afrique australe, a officiellement pris fin mardi dernier. La rencontre avec le chef de l'État, le colonel Michaël Randrianirina, à Iavoloha, a marqué la fin de leur mission à Madagascar. Les deux parties ont notamment réaffirmé leur engagement à mener les différentes étapes devant conduire à des élections, afin de permettre à Madagascar de réintégrer l'ordre constitutionnel.

Le chef de l'État a indiqué que « l'État a déjà réalisé de nombreux efforts concernant les étapes à suivre, pour lesquelles un calendrier a été établi ». Il a toutefois reconnu devant la SADC que « les défis qui l'attendent, ainsi que le gouvernement, restent considérables ». « Nous croyons et sommes convaincus que le soutien et l'expérience de la SADC en matière électorale nous seront d'une grande aide », a-t-il déclaré. Dans l'ensemble, la SADC a salué les efforts déployés par l'État pour avancer dans la mise en oeuvre des étapes du processus de refondation.

Étape importante

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Les membres de la mission ont également réitéré leurs recommandations aux acteurs politiques. Lors de la rencontre, Joyce Banda a notamment souligné la tenue du dialogue consultatif sur les élections. « Nous constatons que cela avance progressivement, conformément au calendrier que vous avez présenté. La tenue du référendum en 2027 constitue également une étape importante », a-t-elle déclaré.

La dirigeante de la délégation de la SADC a également renouvelé son appel aux partis politiques à unir leurs efforts pour sensibiliser les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales.