Le programme ASCENT mobilise 250 millions de dollars pour élargir l'accès à l'électricité et soutenir le développement économique de Madagascar d'ici 2030.

L'accès à l'électricité constitue un enjeu majeur pour le développement économique et social de Madagascar. Le Gouvernement et le Groupe de la Banque mondiale ont officiellement lancé, le 18 novembre à Antananarivo, le programme ASCENT Madagascar, doté de 250 millions de dollars. Cette initiative ambitionne d'améliorer l'accès à l'énergie de plus de 2,5 millions de personnes d'ici 2030, tout en renforçant les performances du secteur électrique.

L'électricité ne sert pas uniquement à éclairer les foyers. Elle conditionne également le fonctionnement des entreprises, la conservation des produits agricoles et halieutiques, l'irrigation des cultures et la qualité des services de santé. Pourtant, son accès reste limité dans le pays. Selon les données présentées lors du lancement, seuls 42 % de la population disposent de l'électricité, contre 17,8 % en milieu rural. Par ailleurs, seulement 14 % des ménages utilisent des solutions de cuisson propres.

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Face à cette situation, ASCENT prévoit plusieurs interventions concrètes. Le programme vise notamment la réalisation de deux cent mille nouveaux branchements au réseau de la JIRAMA, permettant à environ un million de personnes d'accéder à l'électricité.

Enjeu économique

Dans les zones rurales et isolées, trois cent douze mille cinq cents raccordements supplémentaires seront réalisés grâce aux mini-réseaux et aux systèmes solaires domestiques, au bénéfice d'environ 1,5 million de personnes. À cela s'ajoute la diffusion de 1,5 million d'équipements de cuisson propres ou améliorés.

L'enjeu est aussi économique. Pour les petites entreprises, les ateliers et les unités de transformation, disposer d'une énergie régulière permet de travailler dans de meilleures conditions, de limiter les interruptions d'activité et de réduire le recours aux groupes électrogènes coûteux. Dans le secteur agricole, l'électricité facilite notamment l'irrigation et la conservation des récoltes, contribuant ainsi à limiter les pertes et à améliorer les revenus des producteurs.

Le programme prévoit également l'hybridation de trente deux centrales de la Jirama avec des installations solaires et des systèmes de stockage par batteries. Cette démarche doit réduire la dépendance aux centrales thermiques dans les localités isolées. En parallèle, l'amélioration de la gouvernance de la compagnie nationale, la réduction des pertes d'électricité et le renforcement de sa situation financière figurent parmi les priorités.

Pour le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, l'électrification constitue une priorité stratégique. Il ambitionne de porter le taux d'accès à l'électricité à 70 % d'ici 2030. De son côté, Atou Seck, représentant résident du Groupe de la Banque mondiale, souligne que Madagascar devra mobiliser plus de 7,2 milliards de dollars pour atteindre les objectifs de son Pacte national pour l'énergie, ce qui nécessite une forte participation du secteur privé.

ASCENT introduit également une nouvelle approche de financement à Madagascar. Les décaissements seront conditionnés à l'atteinte de résultats précis, mesurables et vérifiés indépendamment.