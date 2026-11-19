Le professeur Pierre Rasolonirina a présenté les résultats des analyses toxicologiques, qui désignent notamment le méthanol et le GHB parmi les substances susceptibles d'être à l'origine du drame d'Imerinkasinina.

Le professeur Pierre Rasolonirina s'est exprimé sur les résultats des analyses visant à identifier les substances susceptibles d'avoir causé la mort des 35 jeunes intoxiqués lors d'une fête d'anniversaire, le 14 juin 2025, au carrefour d'Imerinkasinina. Ce médecin établi à l'étranger, qui a suivi de près l'examen des résultats, a présenté les conclusions des analyses réalisées à Strasbourg. Il est intervenu hier matin par visioconférence lors de l'audience consacrée à cette affaire d'intoxication.

Selon le professeur, deux substances et un composé provenant d'un médicament auraient directement causé les décès ou y auraient contribué. Il a notamment cité le méthanol, qu'il dit retrouver dans certains alcools artisanaux malgaches, ainsi que le GHB (acide gamma-hydroxybutyrique), une substance qui déprime le système nerveux central et peut être utilisée à des fins d'agression sexuelle.

D'après le médecin, la combinaison de ces substances aurait pu provoquer une paralysie, des difficultés respiratoires et une perte de connaissance chez les jeunes intoxiqués.

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Méconnaissance

Il a ajouté que la méconnaissance initiale des substances en cause avait compliqué la prise en charge des victimes. Des prélèvements avaient été effectués dans l'estomac de l'un des patients intoxiqués.

Le professeur a écarté l'hypothèse selon laquelle le datura ou la belladone aurait causé la mort des 35 jeunes. Il a expliqué que les substances qu'il évoquait pouvaient être ajoutées à une boisson ou à un aliment. Selon lui, le méthanol est relativement facile à trouver, tandis que le GHB est fabriqué en laboratoire. Son intervention a marqué l'audience.