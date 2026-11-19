Le président de la FMBB, Jean Michel Ramaroson, fait le point sur la préparation des Ankoay, les ambitions et les enjeux de l'Africa Cup, du 3 au 6 décembre à Antananarivo.

À quatorze jours de l'Africa Cup 3x3, où en est la préparation des sélections masculine et féminine, tant sur le plan physique que technique ?

La préparation des joueurs locaux a débuté depuis quelques semaines. Certains restent toutefois retenus par leurs obligations professionnelles. Les expatriés ne sont pas encore arrivés, mais des programmes physiques et techniques leur ont déjà été transmis. Ils intégreront les équipes dès leur arrivée. Ces absences posent quelques difficultés, mais nous devons faire avec. Les présélectionnés s'entraînent sous la conduite des entraîneurs et de la direction technique. Les joueurs les plus aptes à défendre les couleurs de Madagascar y figureront, sans état d'âme.

Quelles sont les ambitions de Madagascar face à la détermination des adversaires ?

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En tant que champions en titre, nous allons défendre notre statut. Ce ne sera pas facile, mais l'ambition est là. Jouer à domicile représente un avantage particulier pour nos joueurs et joueuses. Nous visons le maximum de victoires dès la phase de poules afin d'engranger des points, car nous visons aussi les JO 2028 de Los Angeles. L'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Kenya et l'Ouganda viennent également pour décrocher le titre. Nous devrons nous battre contre tous, sans sous-estimer aucun adversaire.

Où en sont les préparatifs logistiques et organisationnels, les infrastructures, l'hébergement, le transport et l'accueil des délégations étrangères ?

Les préparatifs suivent leur cours normal. La FMBB est en discussion avec le ministère de la Jeunesse et des Sports concernant le paiement des droits d'organisation, qui s'élèvent à 35 000 dollars, soit environ 159,5 millions d'ariary. De nouveaux matériels sont déjà arrivés. Une vingtaine de représentants de la FIBA, dont des responsables de FIBA Afrique, le président mondial, des techniciens et des arbitres, feront le déplacement. Les délégations participantes compteront chacune quatre joueurs ou joueuses et quatre accompagnateurs, soit au moins 270 personnes au total. La FMBB a pris les dispositions nécessaires pour réussir cet événement, car c'est l'honneur de Madagascar qui est en jeu.

Quelles retombées attendez-vous de cette Africa Cup ?

La réussite de cet événement contribuera au rayonnement de Madagascar. Toute l'Afrique nous regarde et nous n'avons aucun droit à l'erreur. En tant que dirigeant, je considère que le basketball 3x3 a déjà écrit une belle histoire pour notre pays et il inspire la jeunesse.

Quelles sont les chances de Madagascar de conserver ses titres à domicile ?

Défendre nos titres devant notre public est un devoir, même si cela paraît très difficile. Nous n'avons aucune autre alternative que de briller à domicile. Le double sacre de l'année dernière est le fruit de leur attitude, de leur rage de vaincre et de leur mindset. J'invite le public à venir nombreux pour pousser derrière nos représentants.